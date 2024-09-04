Удар по полигону россиян вблизи Бердянска: стало известно о потерях оккупантов

Прилеты произошли по полигону в селе Новопетровка Бердянского района. Госпиталь в самом Бердянске переполнен, поэтому раненых начали свозить в оккупированный Токмак.

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3 сентября на военном полигоне российских оккупантов в районе оккупированного Бердянска в Запорожской области прогремели взрывы. В результате атаки есть раненые и погибшие россияне. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, прилеты произошли по полигону в селе Новопетровка Бердянского района.

"Похоже, сценарий Бабах-Тарама, только с лучшим результатом. Наши источники говорят, что госпиталь в Бердянске переполнен, поэтому частично везли в Токмак. По цифрам прозвучало "до х*я", что по опыту указывает на счет более десяти. С учетом обстоятельств расшифровывать в цифрах не стали. И так — хорошо. Возмездие пришло там, где не ждали", — говорится в сообщении.

Андрющенко добавил, что российские оккупанты и коллаборационисты называют Бердянск "город ждунов".

"Что-то мне подсказывает, что бердянцы не против. Доказывают это полигонами. Поэтому вновь, бесконечно благодарны всем, кто в оккупации обеспечивает наше возмездие и приближает деоккупацию", — написал советник городского головы.

Украинское командование пока что удар по полигону в Новопетровке не комментировало.

Напомним, что российские оккупанты утром 4 августа нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Вручили в пустой отель. Есть пострадавшие среди горожан, которые оказались рядом с местом взрыва.