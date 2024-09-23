Минус штабы и склады БК: Силы обороны за 2 недели уничтожили 15 важных объектов ВС РФ (карта)
Взрывы и уничтожение объектов фиксировались на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей, а также в шести регионах РФ.
Российские оккупанты за последние 2 недели потеряли более 10 важных объектов на территории РФ и оккупированных территориях Украины. Силы обороны успешно уничтожили склады с вооружением и базы россиян. Об этом пишет телеграм-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
Всего за 2 недели у россиян минус 5 складов с БК, 2 склада горюче-смазочных материалов (ГСМ), 8 баз/КП/штабов. Взрывы фиксировались на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей, а также в шести регионах РФ.
Какие объекты были атакованы:
- попадание в базу ВС РФ в Бердянском районе Запорожской области;
- склад БК, Воронежская область РФ;
- склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Волоконовском районе Белгородской области;
- база ВС РФ в Мелитополе, Запорожская область;
- попадание в склад БК и базу россиян в Мариупольском районе Донецкой области;
- склад ГСМ в Черниговке Запорожской области;
- база ВС РФ в Токмаке, Запорожской области;
- военная часть ВС РФ, Брянская область РФ;
- 2 склада БК и база ВС РФ в Тверской области России;
- аэродром Шайковка в Калужской области РФ;
- база ВСРФ и склад БК в Краснодарском крае РФ.
Напомним, что в результате атаки на склад РФ с БК в Тульской области появились огромные воронки размером от 50 до 90 метров. На складах хранились ракеты для комплексов "Искандер" и "Точка-У", северокорейские ракеты KN23, ракеты к РСЗО "Град", а также управляемые авиационные бомбы.