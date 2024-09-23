"Эффектное сафари": Таврические десантники разбили массированный штурм ВС РФ (видео)

Российские оккупанты бросили на операцию 14 бронемашин с пехотой и 6 танков. Однако достичь эффекта неожиданности не удалось — только потерь.

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ВС РФ пошли в массированный штурм на Кураховском направлении, усилив личный состав 20 единицами техники. Наступление обернулось фатальным провалом. Кадрами с фронта и деталями вечером 22 сентября поделилась пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ.

Враг решил прорвать оборону 79 ОДШБр в районе села Константиновка в Донецкой области. На штурм выехали 14 бронемашин с пехотой и шесть танков.

Однако достичь внезапности захватчикам не удалось. Украинские десантники открыли огонь по колоннам еще до того, как те начали выдвижение на рубеж атаки.

"Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, минные заграждения — враг в очередной раз почувствовал на себе, что такое мощь Таврических десантников", — подчеркнули в бригаде.

Во время боя два танка и две бронемашины с десантом были сожжены. Еще один танк бойцы ВСУ подбили.

"Другая техника прибегла к позорному бегству. Эффектное сафари за спешной российской пехотой устроили наши операторы ударных дронов", — отметили в 79 ОДШБр.

Один российский штурмовик был атакован с помощью прицельного сброса с дрона, ему оторвало обе ноги. Десантники предупредили, что вот такой конец ждет тех, кто приходит на чужую землю убивать украинцев.

Напомним, всего за две недели Россия потеряла более 10 важных объектов на собственных и временно оккупированных территориях.

OSINT-исследователь опубликовал свежие спутниковые снимки 23-го арсенала ГРАУ Минобороны РФ. Отмечается, что вражеские склады "превратились в пепел".