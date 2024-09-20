Под Курахово ВС РФ отправляют колонны брони с десантом, чтобы развить успех, — офицер (карта)

По данным Генштаба, на Кураховское направление пришлось до трети всех атак противника, которых было 123 в общей сложности.

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На Кураховском направлении практические беспрерывно продолжаются кровопролитные боестолкновения. Российская группировка войск пускает в ход значительное количество бронетехники. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в Telegram-канале.

"На Кураховском направлении все превратилось в кашу — нет сегодняшних или вчерашних боев, просто со вчерашнего утра нон-стопом продолжаются п*** (ожесточенные бои)", — говорится в публикации.

Отмечается, что россияне перебрасывают на упомянутое направление очень много бронетехники, достигают определенных успехов, но ВСУ сразу же стараются вернуть потерянные позиции.

"Они, в свою очередь, дальше посылают колонны брони с десантом, чтобы развить успех. Очень тяжело сейчас там", — уточнил лейтенант.

Треть всех атак — под Курахово

В сводке Генштаба, опубликованной в 16:00, Кураховское направление названо наиболее напряженным. На этот участок фронта пришлось до трети всех атак противника.

Карта DeepState: Курахово

"За сегодняшний день произошло 123 вражеских атаки. Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении, где провел треть всех атак", — отмечается в публикации.

Напомним, что, по данным американских OSINT-исследователей, Силы обороны вернули ряд территорий рядом с Покровском, но при этом российские ДРГ пытаются зайти в тыл для рекогносцировки.

Также сообщалось, что в ISW сообщили, что России не хватит живой силы для достижения целей войны и оккупации всей территории Украины. ВС РФ не хватает солдат для одновременной поддержки текущего масштаба и темпов наступления в Украине и обороны приграничья.