Под Курахово ВС РФ отправляют колонны брони с десантом, чтобы развить успех, — офицер (карта)
По данным Генштаба, на Кураховское направление пришлось до трети всех атак противника, которых было 123 в общей сложности.
На Кураховском направлении практические беспрерывно продолжаются кровопролитные боестолкновения. Российская группировка войск пускает в ход значительное количество бронетехники. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в Telegram-канале.
"На Кураховском направлении все превратилось в кашу — нет сегодняшних или вчерашних боев, просто со вчерашнего утра нон-стопом продолжаются п*** (ожесточенные бои)", — говорится в публикации.
Отмечается, что россияне перебрасывают на упомянутое направление очень много бронетехники, достигают определенных успехов, но ВСУ сразу же стараются вернуть потерянные позиции.
"Они, в свою очередь, дальше посылают колонны брони с десантом, чтобы развить успех. Очень тяжело сейчас там", — уточнил лейтенант.
Треть всех атак — под Курахово
В сводке Генштаба, опубликованной в 16:00, Кураховское направление названо наиболее напряженным. На этот участок фронта пришлось до трети всех атак противника.
"За сегодняшний день произошло 123 вражеских атаки. Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении, где провел треть всех атак", — отмечается в публикации.
Напомним, что, по данным американских OSINT-исследователей, Силы обороны вернули ряд территорий рядом с Покровском, но при этом российские ДРГ пытаются зайти в тыл для рекогносцировки.
Также сообщалось, что в ISW сообщили, что России не хватит живой силы для достижения целей войны и оккупации всей территории Украины. ВС РФ не хватает солдат для одновременной поддержки текущего масштаба и темпов наступления в Украине и обороны приграничья.