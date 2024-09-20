ВСУ вернули некоторые территории возле Покровска, ДРГ пытаются зайти в тыл, — ISW (карта)

По словам вашингтонских аналитиков, российские силы пытаются развернуть диверсионно-разведывательные группы вблизи Селидово, чтобы зайти в тыл на украинские позиции для разведки.

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Силы обороны Украины недавно отвоевали территорию в направлении Покровска на фоне боев 19 сентября, но российские силы также продвинулись. Геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Мариновки (юго-восток Покровска). Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 19 сентября.

Геолокационные кадры за 18 сентября показывают, что силы РФ недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Михайловки (юго-восток от Покровска). Представитель Украины сообщил, что российские силы пытаются развернуть диверсионно-разведывательные группы вблизи Селидово, чтобы зайти в тыл на украинские позиции для разведки. Сообщается, что российские силы проводят атаки небольшими пехотными группами из трех-десяти человек в направлении Покровска.

Карта DeepState: Покровск бои

Российские источники утверждают, что войска РФ продвинулись в северной части Гродовки и к северо-западу от Украинска, к северу от Горняка и в направлении Селидово.

Карта ISW: Покровск бои

Вместе с тем в ISW не подтверждают контроль российскими войсками 80% Гродовки, о чем заявлял связанный с Кремлем военкор. По оценкам ISW, войска РФ заняли примерно 60% Гродовки.

В сводке Генштаба ВСУ сообщается о 41 атаке на Покровском направлении.

"Наши защитники отразили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка и Мариновка, где оккупанты при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новогродовки и Мариновки", — говорится в сводке Генштаба.

Напомним, что, по оценкам ISW, ВСУ также продолжают продвижение в Шептуховке и Веселом Курской области.

Ранее сообщалось, что источники WSJ сообщили, что в РФ признают, что российским войскам не хватит живой силы, чтобы достичь целей войны и оккупировать Украину полностью.