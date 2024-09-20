России не хватит живой силы, чтобы достичь целей войны и оккупировать всю Украину, — ISW

По словам вашингтонских аналитиков, у ВС РФ недостаточно личного состава для одновременной поддержки масштаба и темпов российских наступательных операций в Украине и обороны приграничья.

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Нынешней численности российских военных недостаточно, чтобы достичь долгосрочных целей РФ по оккупации всей Украины, снижению общей украинской боеспособности и защите государственной границы РФ. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 19 сентября.

Авторы поста ссылаются на недавнюю публикацию в The Wall Street Journal, в которой шла речь о том, что российский президент Владимир Путин не согласился на предложение бывшего министра Сергея Шойгу объявить мобилизацию весной 2024 года, пытаясь избежать потерь электората. Источники журналистов сообщали, что Путин заявил, что будет полагаться только на добровольцев.

Источник говорил о том, что текущей живой силы российских войск недостаточно, но на запрос журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что РФ продолжает стремительно набирать контрактников и добровольцев, и что этих сил достаточно, чтобы поддерживать российскую агрессию против Украины, отмечают вашингтонские аналитики в свой сводке.

Путин избегает объявления очередной частичной мобилизации после того, как в сентябре 2022 года в ответ на украинское контрнаступление было объявлено о мобилизации 300 тысяч военных.

У России, судя по всему, нет необходимого ресурса личного состава для одновременной поддержки масштаба и темпов российских наступательных операций в Украине и оборонительных усилий в своих приграничных регионах. Мобилизованный российский военнослужащий и военный блогер в конце августа 2024 года заявлял, что российское правительство продолжает полагаться на оставшиеся регулярные силы, мобилизованных и обманутых добровольцев, подписавших краткосрочные контракты. С помощью такого личного состава поддерживаются наступательные операции в Украине, несмотря на плохую подготовку и значительные потери с октября 2023 года.

Напомним, что ВСУ продвинулись возле Любимовки в Глушковском районе Курской области.

Также сообщалось, что в Раде заговорили о снижении призывного возраста до 50 лет.