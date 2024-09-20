"Успехи немалые": ВСУ продвинулись возле Любимовки в Глушковском районе Курской области, — офицер

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", есть значительные успехи в некоторых районах Курской области, но сейчас действует режим "тотальной информационной тишины".

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Силы обороны Украины продвинулись на Курском направлении в районе Любимовки, также есть значительные успехи в Глушковском районе Курской области. Об этом лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил в Telegram-канале "Офицер+".

"На Курском направлении продвижение и положительные новости в районе Любимовки. Также подразделения СОУ преуспевают в Глушковском районе", — говорится в публикации.

Скриншот публикации о происходящем в Глушковском районе Курской области

Он умолчал о подробностях, сославшись на режим "тотальной информационной тишины".

"Держу кулаки за то, чтобы скоро вы сами все узнали", — также отмечается в сообщении.

В сводке Генштаба ВСУ говорится о продолжении операции ВСУ в Курской области.

Карта Deepstate: Курская область

"Авиация врага продолжает бомбить свою территорию", — говорится в сводке. Отмечается, что за минувшие сутки российские самолеты нанесли восемнадцать авиаударов, сбросив при этом 27 КАБов.

Напомним, что войска РФ атаковали Украину ночью "Шахедами". Взрывы слышали во многих регионах.

Также сообщалось, что, по данным DeepState, войска РФ продвинулись у четырех населенных пунктов Донецкой области. Генштаб назвал самым "горячим" направлением Кураховское. При поддержке авиации войска РФ 49 раз атаковали позиции ВСУ возле Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.