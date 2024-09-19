Шойгу предлагал Путину новую мобилизацию к инаугурации, сейчас дефицит солдат еще выше, — WSJ

По информации американского издания, Минобороны РФ не хватает живой силы уже при новом главе Андрее Белоусове, что не позволяет ВС РФ провести крупное контрнаступление в Курской области.

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Руководство Минобороны РФ, возглавляемое экс-главой ведомства Сергеем Шойгу, предлагало президенту страны Владимиру Путину провести новую мобилизацию. Теперь, по прошествии полгода, проблема дефицита личного состава обозначилась еще острее. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Москве.

По информации журналистов, Путин еще в начале 2024 года провел встречу с Сергеем Шойгу, тогда еще возглавлявшим Минобороны, и другими военными чиновниками. Те предложили объявить о новой мобилизации к инаугурации президента РФ. Однако Путин не согласился.

Сегодня, утверждает американское издание, перед Минобороны, уже при новом главе Андрее Белоусове, возникла все та же проблема недостатка живой силы. Это не позволяет России провести крупное контрнаступление в Курской области.

Один из собеседников издания поделился тем, что все чиновников РФ говорят, что мобилизация неизбежна.

Напомним, что, по данным СМИ, в "Газпроме" паникуют из-за положения в Судже, над которой сохраняют контроль ВСУ.

Также сообщалось, что Индия уже больше года поставляла боеприпасы Украины, несмотря на сопротивление Москвы.