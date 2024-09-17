Шойгу второй раз за месяц отправился в Иран: в ЦНС рассказали, что будет просить на этот раз

Такая дипломатическая активность может свидетельствовать о том, что Россия ищет пути для получения нового оружия от союзников.

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Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу снова наведался в Иран. Визит стал вторым за последний месяц. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Параллельно также посетил Северную Корею и Сирию.

"Такая дипломатическая активность может свидетельствовать о том, что Россия ищет пути для получения нового оружия от союзников", — говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что несмотря на то, что Иран отрицает поставки РФ оружия, недавно западные СМИ сообщили о получении россиянами около 200 баллистических ракет. В обмен на это Исламская Республика стремится получить российские самолеты Су-35, или же расширить сотрудничество по созданию ядерного оружия.

Отмечается, что на фоне появления этой информации США и Великобритания высказывали опасения, что Россия уже делится с Ираном технологиями и информацией для создания оружия массового уничтожения.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему поставки иранской баллистики в РФ сыграют "на руку" Украине.

В Sky News опубликовали детали маршрута, по которому примерно 220 баллистических ракет Fath-360 доставили из Ирана в РФ.