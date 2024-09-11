Как Иран передал России ракеты: Sky News узнал маршрут, даты и количество (спутниковые снимки)

По данным журналистов, грузовое судно с иранскими ракетами прибыло в Россию еще на прошлой неделе. Далее ракеты могли доставить на полигон для испытаний и обучения для дальнейшего применения.

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Спутниковые снимки зафиксировали судно, которое могло привезти в Россию ракеты из Ирана. Партия из около 220 баллистических ракет Fath-360 прибыла 4 сентября. Об этом пишет Sky News со ссылкой на источник в Украине.

Ракеты малой дальности через Каспийское море переправило судно Port Olya 3. Оно накануне попало под американские санкции. 29 августа находилось в иранском порту Амирабад. А 4 августа судно уже было в районе Астрахани на юге России. Спутниковые снимки проанализировала команда Sky News Data & Forensics.

Port Olya 3 на юге России 4 сентября Фото: Maxar Port Olya 3 на юге России 4 сентября Фото: Maxar

По данным источника журналистов, около 220 ракет Fatah-360 были перегружены в железнодорожные вагоны и отправлены на полигон Ашулук в Астраханской области для тестирования и обучения перед их боевым применением.

В Каспийском море судно Port Olya 3 выключало транспондеры (приемо-передающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал — ред.), что является распространенной практикой, к которой прибегает Москва и Тегеран, чтобы скрыть факт торговли оружием. А Port Olya 3 регулярно курсирует между странами.

Маршрут пустого судна Фото: Sky News

В свою очередь Defense Express сообщили, что полигон Ашулук находится в 100 км к северу от Астрахани. На нем проходят учения зенитчиков, а также испытания систем ПВО. Вероятно, он был использован для отстрела определенного количества ракет Fath-360, чтобы проверить их качество.

Напомним, 10 сентября главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что Иран мог передать РФ более 200 ракет дальностью более 80 км. По его словам, это могут быть ракеты Arman и Ababil.

11 сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг обвинения в поставках баллистических ракет России.