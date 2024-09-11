Як Іран передав Росії ракети: Sky News дізнався маршрут, дати і кількість (супутникові знімки)

За даними журналістів, вантажне судно з іранськими ракетами прибуло до Росії ще минулого тижня. Далі ракети могли доправити на полігон для випробувань і навчання для подальшого застосування.

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Супутникові знімки зафіксували судно, яке могло привезти до Росії ракети з Ірану. Партія із близько 220 балістичних ракет Fath-360 прибула 4 вересня. Про це пише Sky News з посиланням на джерело в Україні.

Ракети малої дальності через Каспійське море переправило судно Port Olya 3. Воно напередодні потрапило під американські санкції. 29 серпня перебувало в іранському порту Амірабад. А 4 серпня судно вже було в районі Астрахані на півдні Росії. Супутникові знімки проаналізувала команда Sky News Data & Forensics.

Port Olya 3 на півдні Росії 4 вересня Фото: Maxar Port Olya 3 на півдні Росії 4 вересня Фото: Maxar

За даними джерела журналістів, близько 220 ракет Fatah-360 були перевантажені у залізничні вагони та відправлені на полігон Ашулук в Астраханській області для тестування та навчання перед їхнім бойовим застосуванням.

У Каспійському морі судно Port Olya 3 вимикало транспондери (приймально-передавальний пристрій, що надсилає сигнал у відповідь на прийнятий сигнал — ред.), що є поширеною практикою, до якої вдається Москва і Тегеран, щоб приховати факт торгівлі зброєю. А Port Olya 3 регулярно курсує між країнами.

Маршрут порожнього судна Фото: Sky News

Зі свого боку Defense Express повідомили, що полігон Ашулук знаходиться за 100 км на північ від Астрахані. На ньому відбуваються навчання зенітників, а також випробування систем ППО. Ймовірно, він був використаний для відстрілу певної кількості ракет Fath-360, аби перевірити їх якість.

Нагадаємо, 10 вересня головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що Іран міг передати РФ понад 200 ракет дальністю понад 80 км. За його словами, це можуть бути ракети Arman й Ababil.

11 вересня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відкинув звинувачення у постачанні балістичних ракет Росії.