"Помилкові розвіддані": Тегеран не передавав Росії балістичні ракети, — МЗС Ірану

Міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі відкинув звинувачення у постачанні балістичних ракет Москві і заявив, що санкції не є рішенням.

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Іран не передавав Російській Федерації ніякі балістичні ракети. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Відповідний допис він розмістив у соцмережі Х у середу, 11 вересня.

За його словами, Сполучені Штати Америки та Європа володіють недостовірною інформацією.

"Знову ж таки, США і "європейське тріо" (Німеччина, Франція і Велика Британія — ред.) діють, керуючись помилковими розвідданими і хибною логікою. Іран НЕ постачав балістичні ракети в Росію. Прихильникам санкцій повинні запитати себе: як Іран може виробляти і нібито продавати сучасну зброю?", — написав очільник МЗС Ірану.

Арагчі додав, санкції не є рішенням, а частиною проблеми.

Зазначимо, ця заява прозвучала на п'ятий день після того, як 6 вересня газета The Times опублікувала матеріал з посиланням на власні джерела, що Росія отримала партію з понад 200 балістичних ракет з Ірану. За їхніми даними, розвідувальна інформація, яка перебуває в розпорядженні Києва, вказує на постачання морським шляхом до Росії ракет Fath-300, які можуть вражати цілі на відстані до 112 км.

Нагадаємо, 7 вересня член комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ахмад Ардестані в інтерв'ю виданню Didban Iran повідомив, що Тегеран відправив балістичні ракети Москві за бартером.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Іран передав РФ балістичні ракети малої дальності для війни проти України і заявив, що санкції щодо Тегерана є неминучими. Згодом Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти десяти фізичних і шести юридичних осіб. Велика Британія, Франція та Німеччина також ввели обмеження на діяльність іранських комерційних авіаліній на своїй території.