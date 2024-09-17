Шойгу вдруге за місяць вирушив до Ірану: в ЦНС розповіли, що проситиме цього разу

Така дипломатична активність може свідчити про те, що Росія шукає шляхи для отримання нової зброї від союзників.

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Секретар ради безпеки РФ Сергій Шойгу знову навідався до Ірану. Візит став другим за останній місяць. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Паралельно також відвідав Північну Корею та Сирію.

"Така дипломатична активність може свідчити про те, що Росія шукає шляхи для отримання нової зброї від союзників", — йдеться в повідомленні.

В ЦНС нагадали, що попри те, що Іран заперечує постачання РФ зброї, нещодавно західні ЗМІ повідомили про отримання росіянами близько 200 балістичних ракет. В обмін на це Ісламська Республіка прагне здобути російські літаки Су-35, або ж розширити співпрацю щодо створення ядерної зброї.

Зазначається, що на тлі появи цієї інформації США та Велика Британія висловлювали побоювання, що Росія вже ділиться з Іраном технологіями та інформацією для створення зброї масового знищення.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому постачання іранської балістики до РФ зіграє "на руку" Україні.

У Sky News опублікували деталі маршруту, яким приблизно 220 балістичних ракет Fath-360 доставили з Ірану в РФ.