Шойгу пропонував Путіну нову мобілізацію до інавгурації, зараз дефіцит солдатів ще вищий, — WSJ

За інформацією американського видання, Міноборони РФ не вистачає живої сили вже за нового глави Андрія Бєлоусова, що не дає змоги ЗС РФ провести великий контрнаступ у Курській області.

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Керівництво Міноборони РФ, очолюване ексглавою відомства Сергієм Шойгу, пропонувало президенту країни Володимиру Путіну провести нову мобілізацію. Тепер, через пів року, проблема дефіциту особового складу позначилася ще гостріше. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерело в Москві.

За інформацією журналістів, Путін ще на початку 2024 року провів зустріч із Сергієм Шойгу, який тоді ще очолював Міноборони, та іншими військовими чиновниками. Ті запропонували оголосити про нову мобілізацію до інавгурації президента РФ. Однак Путін не погодився.

Сьогодні, стверджує американське видання, перед Міноборони, вже за нового очільника Андрія Бєлоусова, постала все та ж проблема нестачі живої сили. Це не дозволяє Росії провести великий контрнаступ у Курській області. Один зі співрозмовників видання поділився тим, що всі чиновники РФ кажуть, що мобілізація неминуча.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, у "Газпромі" панікують через становище в Суджі, над якою зберігають контроль ЗСУ.

Також повідомлялося, що Індія вже понад рік постачала боєприпаси Україні, попри опір Москви.