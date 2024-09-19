"Газпром" панікує через станцію в Суджі, яку контролюють ЗСУ, — ЗМІ (фото)

Російський топ-менеджмент нервує, оскільки відсутній контроль за обсягами газу, який подається до української газотранспортної мережі для транзиту в західному напрямку.

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Керівництво російського "Газпрому" в паніці через ситуацію в Суджі Курської області, яку контролюють ЗСУ. Газовимірювальна станція Суджа, через яку перекачують газ до Європи, нормально не функціонує: там навіть немає персоналу. Про це повідомляє видання Moscow Times.

Нормальна робота газовимірювальної станції неможлива. Контроль за обсягами газу, що здається в українську газотранспортну мережу для транзиту в західному напрямку, не здійснюється.

Акумулятори, що підтримували роботу вимірювальної апаратури, сіли, електрики в Суджі немає, технічний персонал відсутній. Можливості налагодити енергопостачання та відремонтувати обладнання зараз немає.

Газовимірювальна станція Суджа

Щоб вийти зі становища, "Газпром" запропонував українській стороні перенести пункт здачі транзитного газу із Суджі на компресорну станцію Довге. Ця станція розташована за 300 кілометрів від України, практично на кордоні Курської та Орловської областей. За інформацією з тих самих джерел, українська сторона згоди на перенесення не дає.

Журналісти зазначають, що коли джерела в "Газпромі" запитали: "А якщо через якийсь час під контролем українців опиниться і станція Довге?". Відповідь була такою: "Ну, відстань ми брали із запасом. Хоча не можна виключати, що в кінцевому підсумку переносити пункт здачі газу доведеться аж в Уренгой".

Інсайдер начебто пожартував, але у репортерів склалося враження, що реального просування українських військ углиб Росії співрозмовники явно не відкидали.

І це не єдині труднощі, які очікують на "Газпром", яким керує друг російського президента Олексій Міллер. Компанії доведеться вмовляти європейських клієнтів в Австрії чи Словаччині на зміну контрактів. За планом, який зараз обговорюється і в Москві, і в Києві, компанія "Газотранспортні мережі України" від початку 2025 року повинна буде прокачувати транзитом не російський газ, а газ, що належить європейським покупцям, і отримувати за транзит плату не з "Газпром експорту", а з компаній західних країн.

Газовимірювальна станція Суджа Фото: Радио Свобода

Нову транзитну угоду з "Газпромом" українці підписувати навідріз відмовляються.

Австрійцям і словакам доведеться внести в контракти положення про приймання російського газу не на українському кордоні своїх країн, а на кордоні України з Росією — а кордон цей зараз замінює лінія фронту, що постійно переміщується в Курській області. Чи погодяться вони на Довге або який-небудь інший пункт на трасі знаменитого газопроводу "Уренгой — Помари — Ужгород"?

Зараз долю цього газопроводу вирішують не російські політики і не російський монополіст "Газпром", а ЗСУ.

А долю транзиту російського газу через Україну вирішуватимуть у Києві. Журналісти зазначають, що проблеми газовимірювальної станції Суджа стануть додатковим аргументом на користь радикального рішення — повного припинення цього транзиту.

Чим важлива газовимірювальна станція Суджа

Супутникові знімки за серпень показали, що станція пошкоджена. Майже повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання.

Росія тепер не зможе дізнатися обсяг газу, який постачає в європейські країни, і відповідно суму, яку їй мають за нього заплатити.

Газовимірювальна станція Суджа Фото: Радио Свобода

На "Суджі" стоять міжнародно визнані сертифіковані лічильники, за ними визначають контрактний обсяг. Так, Словаччині, Угорщині та Чехії потрібні показники, щоб зрозуміти, скільки газу вони отримали і скільки необхідно заплатити за нього. Однак "Газпром" зараз не контролює газовимірювальну станцію.

Потрібно розуміти, що "Суджа" безпосередньо не качає газ. Цим займаються компресорні станції, розташовані ближче до Курська. ЗСУ поки туди не дійшли, газ продовжують качати, але виміряти обсяги вже не можна. Український маршрут через Суджу залишається одним із двох наявних для транспортування російського газу в Європу. Другий — Турецький потік, який, вочевидь, залишиться єдиним, що працює після того, як наприкінці 2024 року завершиться контракт на транспортування російського газу через Україну.

Нагадаємо, ЗС РФ намагаються повернути контроль над Курською областю, але поки у них це не виходить. Так, під час спроби наступу екіпаж БМД-4 розчавив своїх же солдатів. У ЗСУ зазначили, що в російській армії це трапляється значно частіше, ніж про це повідомляють у соцмережах, або ЗМІ.