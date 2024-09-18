Росіяни на БМД-4 розчавили власний десант під Курськом: аналітики відреагували (відео)

Експерти Defense Express нагадали, що війська противника вже не вперше влаштовують "дружній вогонь" на полі бою. Це може бути пов'язано зі слабкою підготовкою підрозділів.

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Під час операції ЗСУ в Курській області стався специфічний епізод. Російські війська на БМД-4 розчавили власний десант. Аналітики з Defense Express прокоментували цей інцидент.

Сталося це під час атаки російських десантних підрозділів на одну з позицій 22-ї механізованої бригади. Одна з бойових машин буквально наїхала на своїх же бійців. Ті в результаті дістали травми, які не дозволили продовжити штурм.

Момент із курйозним інцидентом росіян потрапив на відео і його опублікувала пресслужба 22-ї ОМБр ЗСУ.

"На перший погляд, наведений вище епізод можна сприймати суто лінійно, у ключі "військові РФ демонструють жорстокість до своїх же". Але з іншого боку, це аж ніяк не перший подібний епізод у російських військах під час операції ЗСУ в Курській області", — пишуть аналітики.

Наприкінці серпня вже був випадок із "дружнім вогнем", коли пілот гвинтокрила Ка-52 завдав удару по своїх же військах у Курській області, а потім нібито добровільно пішов у піхоту, щоб загладити провину. Тоді росіяни спробували пояснити це хронічними проблемами з авіацією і відсутністю нормальної комунікації між підрозділами.

У Defense Express припустили, що в історії з БМД-4 також можуть бути подібні пояснення, однак спроба росіян використати цю техніку в ролі "бронетаксі" для доставки особового складу на поле бою видається незвичною.

"Наступний специфічний момент — власне розміщення десанту "на броні", хоча конструкція БМД-4 дозволяє приймати до 5 бійців у десантному відсіку. Ну і також — характер невдалих маневрів, які виконував екіпаж цієї бронемашини при висадці десанту. На цьому тлі можемо припустити, що описаний вище епізод стався саме тому, що конкретний підрозділ російських десантників просто не відпрацьовував такий маневр, як висадка особового складу з БМД", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що 225-й батальйон показав, як танки і БМП ЗСУ проривали кордон РФ. Російська армія побудувала лінію оборони в Курській області з шести рядів бетонних пірамід і колючого дроту, розповіли бійці. Під час подолання цих перешкод по українцях стріляли, свідчать кадри відео, але вони впоралися.