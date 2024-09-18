Россияне на БМД-4 раздавили собственный десант под Курском: аналитики отреагировали (видео)

Эксперты Defense Express напомнили, что войска противника уже не первый раз устраивают "дружественный огонь" на поле боя. Это может быть связано со слабой подготовкой подразделений.

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В ходе операции ВСУ в Курской области произошел специфический эпизод. Российские войска на БМД-4 раздавили собственный десант. Аналитики из Defense Express прокомментировали этот инцидент.

Произошло это во время атаки российских десантных подразделений на одну из позиций 22-й механизированной бригады. Одна из боевых машин буквально наехала на своих же бойцов. Те в результате получили травмы, которые не позволили продолжить штурм.

Момент с курьезным инцидентом россиян попал на видео и его опубликовала пресс-служба 22-й ОМБр ВСУ.

"На первый взгляд, приведенный выше эпизод можно воспринимать чисто линейно, в ключе "военные РФ демонстрируют жестокость к своим же". Но с другой стороны, это отнюдь не первый подобный эпизод в российских войсках во время операции ВСУ в Курской области", — пишут аналитики.

В конце августа уже был случай с "дружественным огнем", когда пилот вертолета Ка-52 нанес удар по своим же войскам в Курской области, а потом якобы добровольно пошел в пехоту, чтобы загладить вину. Тогда россияне попытались объяснить это хроническими проблемами с авиацией и отсутствием нормальной коммуникацией между подразделениями.

В Defense Express предположили, что в истории с БМД-4 также могут быть подобные объяснения, однако попытка россиян использовать эту технику в роли "бронетакси" для доставки личного состава на поле боя выглядит необычной.

"Следующий специфический момент — собственно размещение десанта "на броне", хотя конструкция БМД-4 позволяет принимать до 5 бойцов в десантном отсеке. Ну и также — характер неудачных маневров, которые выполнял экипаж этой бронемашины при высадке десанта. На этом фоне можем предположить, что описанный выше эпизод произошел именно потому, что конкретное подразделение российских десантников просто не отрабатывало такой маневр, как высадка личного состава из БМД", — подытожили аналитики.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что 225-й батальон показал, как танки и БМП ВСУ прорывали границу РФ. Российская армия построила линию обороны в Курской области из шести рядов бетонных пирамид и колючей проволоки, рассказали бойцы. Во время преодоления этих препятствий по украинцам стреляли, свидетельствуют кадры видео, но они справились.