"Делали ветер": 225-й батальон показал, как танки и БМП ВСУ прорывали границу РФ (видео)

Российская армия построила линию обороны в Курской области из шести рядов бетонных пирамид и колючей проволоки, рассказали бойцы. Во время преодоления этих препятствий по украинцам стреляли, свидетельствуют кадры видео, но они справились.

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Украинские военные во время прорыва в Курской области применили различные виды бронемашин, чтобы преодолеть линию обороны ВС РФ. Вперед двинулись машины, которые выдерживали попадание ракет: они раздвинули бетонные пирамиды и разодрали колючую проволоку. После этого двинулись бронеавтомобили "Казак" и танки. Кадры первых часов боевых действий в Курской области бойцы 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ опубликовали в Telegram-канале.

Публикация с минутным видео появилась в сети днем 18 сентября. Видео снималось дроном, который в хорошем качестве демонстрировал все детали украинского наступления. Видим, как полями едет бронированная машина ВСУ, по которой попадает российская ракета, но повреждений нет и она разворачивается для второй попытки. После этого удается раздвинуть ряды бетонных пирамид, которыми ВС РФ пытались прикрыть границу, и прорезать слой колючей проволоки. Последние кадры показывают, как на российскую территорию медленно едут украинские танки и несутся бронеавтомобили "Козак".

На видео слышен голос украинского бойца Максима, который комментирует каждый шаг во время прорыва. Боец болеет за 225-й батальон, эмоционально объясняя, что именно происходит на экране.

"Мы делаем ветер" — приводят в заметке впечатления бойца от боев на границе Курской области.

Где именно и когда записали видео украинского прорыва, в сообщении батальона не указывается.

Прорыв в Курской области по состоянию на 18 сентября

Отметим, прорыв в Курской области начался 6 августа 2024 года и по состоянию на сентябрь Украина контролирует 1 300 кв. км российской территории, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Первые точки прорыва состоялись на дороге в Суджу, затем — возле Теткино. 16 сентября украинские военные опубликовали кадры новой точки прорыва — возле сел Веселое и Медвежье.

Военный аналитик Defense Express Сергей Згурец объяснил, что ВСУ начали вторую фазу бои в Курской области. Задача этой фазы — прорваться ближе к Рыльску по дороге от Коренево и разрезание российского плацдарма в Глушковском районе вдоль берега реки Сейм.

14 сентября на портале "OBOZ" опубликовали рассказы бойцов 225-го батальона о подготовке к прорыву и первые часы наступления. Собеседники журналистов объяснили, что они узнали о штурме за несколько часов до начала, а перед этим усиленно тренировались и удерживали отрезок возле Часового Яра.

Напоминаем, 18 сентября аналитики портала The Eurasian Times опубликовали статью, в которой предположили, что прорыв под Курск может быть полезным российским властям.