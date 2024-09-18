Курская битва: может ли прорыв ВСУ на территорию РФ быть выгодным Кремлю, — аналитики

Наступление украинских войск в Курской области, начавшееся 6 августа, вызвало бурные дискуссии среди военных экспертов и политических аналитиков. Ситуация вызвала полярные мнения относительно того, стоит ли рассматривать это как значительную победу Киева или как временную тактическую операцию, которая не изменит хода войны.

Related video

Военные эксперты предлагают различные сценарии развития событий в Курской области, оценивая последствия этой операции как для Украины, так и для РФ. О том, какой эффект возымела Курская операция и к чему она может привести в перспективе говорится в материале The Eurasian Times.

Триумф или психологическая операция?

Некоторые аналитики, как заместитель директора программы "Россия и Евразия" в Chatham House Орыся Луцевич, считают успех Украины в Курске символом унижения России и президента Владимира Путина. Она отмечает, что ни одна другая иностранная держава в новейшей истории не вторгалась на территорию РФ военным путем, что делает этот шаг важным прецедентом.

Об этом свидетельствует тот факт, что Силы обороны удерживают российскую территорию и укрепляют свои позиции, взяв в плен сотни российских солдат.

Петр Шледзь из Варшавского университета утверждает, что операция имеет психологическое значение, предоставляя украинцам необходимый моральный импульс после месяцев атак со стороны ВС РФ. Он считает, что это создает предпосылки для вывода российских войск с украинских территорий.

"Это моральный подъем, который был необходим украинским гражданам и войскам после нескольких месяцев российского наступления, в ходе которого сотни беспилотников и ракет наносили удары по гражданским объектам и критически важной инфраструктуре. Это имеет решающее значение для способности Украины мобилизовать рабочую силу, что представляется все более сложной задачей", — считает аналитик.

Важно

Веселое, Медвежье и еще два района: ВСУ продвинулись в Курской области, — OSINT (карты)

Эксперты Майкл Кофман из Фонда Карнеги и Роб Ли из Института исследований внешней политики отмечают, что успех под Курском может повлиять на американских политиков, способствуя дополнительной материальной помощи Украине и ослаблению давления на Киев в вопросе согласия на переговоры с Москвой.

В свою очередь журналист Ставрос Атламазоглоу утверждает, что территориальные успехи Украины в Курской области должны создать серьезное давление на Россию.

"Целью вторжения было создать настолько угрожающую и унизительную ситуацию для российских военных, чтобы вынудить Кремль отвести войска с украинских территорий", — отмечает он.

Ситуация в Курской обалсти на 16 сентября по версии Института изучения войны Фото: ISW

Опасения по поводу долгосрочных последствий

Однако есть и противоположные взгляды. Некоторые эксперты предупреждают, что успехи Украины в Курске могут оказаться кратковременными и не принести стратегических преимуществ. Так старший научный сотрудник Института мира и дипломатии Эндрю Лэтэм, отмечает, что Украина может столкнуться с проблемой недостатка ресурсов для удержания позиций в Курске.

"С военной точки зрения вторжение в Курск не принесло Украине значительных выгод. Оно отвлекло ресурсы от стратегически важных позиций на востоке страны", — считает Лэтэм.

По его словам, успех российских войск на Донбассе может привести к каскадному эффекту, если будет захвачен важный логистический узел в Покровске, что нарушит линии снабжения украинской армии на восточном фронте.

Важно

Неизвестно, что дальше: Залужный выступал против прорыва в Курскую область, — Politico

Также эксперты отмечают, что текущая фаза конфликта между Украиной и РФ может перерасти в "войну на истощение". В таких условиях Россия, обладая большими ресурсами в живой силе, оружии и технике, имеет преимущество, несмотря на успехи Украины в отдельных операциях, таких как Курская.

Многие аналитики считают, что долгосрочная победа в этой войне будет зависеть от способности сторон сохранить ресурсы и продолжать боевые действия на протяжении длительного периода.

"Россия, скорее всего, продолжит оказывать наступательное давление вдоль линии фронта, наращивая силы для контратаки", — полагают Кофман и Ли.

Существует мнение, что успех Украины в Курской области может иметь неожиданные геополитические последствия. Например, Марк Н. Кац из Центра Вильсона поднимает вопрос о том, не приведет ли этот шаг к изменению баланса сил в самой России и вокруг нее.

По его словам, другие игроки, помимо Украины, могут рассматривать терпимость Путина к оккупации Курской области как окно возможностей. Например, это может изменить политический вектор республик на Северном Кавказе, в Приднестровье или же изменить позицию белорусского президента Александра Лукашенко.

На фоне дискуссий о значении успеха Сил обороны под Курском можно предположить, что эта операция оказывает влияние не только на военную стратегию, но и на международную политику. Украинские успехи могут усилить поддержку Запада, однако Россия, обладая большими ресурсами, сохраняет возможность для контратак и ведения войны на истощение.

Ранее сообщалось, что операция ВСУ в Курской области продолжается уже второй месяц и россияне намерены сделать все для того, чтобы выбить украинских защитников из региона. По словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, дедлайн стоит до 1 октября.