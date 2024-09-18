Кремль будет готов: эксперт объяснил, когда РФ согласится на мирные переговоры (видео)

Украине важно удержать Донецкую область, 50% которой оккупированы российской армией, а также — удержать плацдарм в Курской области РФ, пояснил военный эксперт Петр Черник. В таком случае появится лучшая позиция для переговоров, когда на них согласится РФ.

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Россияне, даже заключив временное перемирие, и дальше будут пытаться уничтожить украинское государство. В то же время, они страдают от санкций, падения цен на нефть и потерь военной техники, которые не в состоянии восстановить. О том, когда иссякнет потенциал РФ и когда Кремль будет готов к переговорам, военный эксперт Петр Черник рассказал в эфире "24 канала".

Черник подытожил заявление руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о конце войны в 2025 году и объяснения Института изучения войны (ISW) о 2026 году. По его мнению, РФ будет искать точку замораживания боевых действий и пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. При этом она будет страдать от падения цен на нефть, как когда-то в прошлом это влияло на СССР. Параллельно будет теряться военная техника: например, уже сейчас опустошено 50% складов танков, а артиллерию не восстановят в течение ближайших 20 лет. В итоге Черник назвал ориентировочный период, когда закончится война: с весны-лета 2025 года Кремль будет готов к переговорам и приостановке атак на Украину.

Мирные переговоры и когда закончится война — комментарий Петра Черника см. с 1:15

"Нам важно удержать Донецкую область в тех пределах, в которых она есть, на 50% оккупирована, и удержать Курский плацдарм. Когда выйдет на финализацию процесс поиска формулы выхода из войны — на мой взгляд, это будет весна лето следующего года. И наша переговорная позиция должна быть очень и очень крепкой", — пояснил военный эксперт.

Также Черник коснулся темпов и масштабов военной помощи, которые получают от партнеров РФ и Украина. В частности, вспомнил, что за время лендлиза во Второй мировой войне СССР победил, получив от США 22 тыс. самолетов, 12 тыс. ед. бронетехники, 126 тыс. тонн пороха и 3 млн тонн авиационного топлива. Кроме того, подчеркнул, что для РФ война с Украиной — это экзистенциальная война, которая по-настоящему завершится только с распадом империи.

"Украинской государственности в этом цикле они не овладеют и у них начнутся настоящие экономические проблемы в следующем году. Да, начнутся неплохие новости", — сказал он.

Мирные переговоры и конец войны — детали

Отметим, 10 сентября информационное агентство EFE опубликовало возможный мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который хотел бы завершения войны уже осенью 2024 года. План содержит четыре пункта. Среди них — Курский прорыв и удержание плацдарма, получение гарантий экономической и военной безопасности от западных союзников, процедура репарации от российского государства. Между тем в июле заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что Россия действительно готова к переговорам, но использует перемирие, чтобы перессорить украинцев и тогда еще раз, окончательно, оккупировать Украину. Президент РФ Владимир Путин осенью 2024 года напомнил, что условия Кремля сформулированы в так называемом Стамбульском соглашении: Украина отказывается от оккупированных территорий, уменьшает армию и отказывается от НАТО.

Напоминаем, 17 сентября военный эксперт объяснил, какими могут быть планы Украины на плацдарме в Курской области. В тот же день стало известно о вероятном применении ракеты "Нептун" для удара по складам РФ в Мариуполе, а на следующий день, 18 сентября, о подрыве склада боеприпасов в Тверской области.