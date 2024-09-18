Кремль буде готовий: експерт пояснив, коли РФ погодиться на мирні переговори (відео)

Україні важливо втримати Донецьку область, 50% якої окуповані російською армією, а також — втримати плацдарм в Курській області РФ, пояснив військовий експерт Петро Черник. У такому випадку з'явиться краща позиція для перемовин, коли на них погодиться РФ.

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Росіяни, навіть уклавши тимчасове перемир'я, і далі будуть намагатись знищити українську державу. Водночас, вони потерпають від санкцій, падіння цін на нафту і втрат військової техніки, які не в змозі відновити. Про те, коли вичерпається потенціал РФ і коли Кремль буде готовий до переговорів, військовий експерт Петро Черник розповів у ефірі "24 каналу".

Черник підсумував заяву керівника ГУР МОУ Кирила Буданова щодо кінця війни у 2025 році і пояснення Інституту вивчення війни (ISW) про 2026 рік. На його думку, РФ шукатиме точку замороження бойових дій і намагатиметься вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. При цьому вона потерпатиме від падіння цін на нафту, як колись у минулому це впливало на СРСР. Паралельно втрачатиметься військова техніка: наприклад, вже зараз спустошено 50% складів танків, а артилерію не відновлять протягом найближчих 20 років. В підсумку Черник назвав орієнтовний період, коли закінчиться війна: з весни-літа 2025 року Кремль буде готовий до перемовин та призупинення атак на Україну.

Мирні переговори і коли закінчиться війна - коментар Петра Черника див. з 1:15

"Нам важливо утримати Донеччину в тих межах, в яких вона є, на 50% окупована, і утримати Курський плацдарм. Коли вийде на фіналізацію процес пошуку формулу виходу із війни — на мій погляд, це буде весна літо наступного року. І наша переговорна позиція має бути дуже і дуже міцною", — пояснив військовий експерт.

Також Черник торкнувся темпів та масштабів військової допомоги, які отримують від партнерів РФ та Україна. Зокрема, згадав, що за час лендлізу в Другій світовій війні СРСР переміг, отримавши від США 22 тис. літаків, 12 тис. од. бронетехніки, 126 тис. тонн пороху та 3 млн тонн авіаційного палива. Крім того, наголосив, що для РФ війна з Україною — це екзистенційна війна, яка по-справжньому завершиться лише з розпадом імперії.

"Української державності у цьому циклі вони не опанують і в них почнуться справжні економічні проблеми наступного року. Так, почнуться непогані новини", — сказав він.

Мирні переговори та кінець війни — деталі

Зазначимо, 10 вересня інформаційна агенція EFE опублікувала можливий мирний план президента України Володимира Зеленського, який хотів би завершення війни вже восени 2024 року. План містить чотири пункти. Серед них — Курський прорив та втримання плацдарму, отримання гарантій економічної та військової безпеки від західних союзників, процедура репарації від російської держави. Тим часом у липні заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв пояснив, що Росія дійсно готова до переговорів, але використає перемир'я, щоб пересварити українців і тоді ще раз, остаточно, окупувати Україну. Президент РФ Володимир Путін восени 2024 року нагадав, що умови Кремля сформульовані у так званій Стамбульській угоді: Україна відмовляється від окупованих територій, зменшує армію та відмовляється від НАТО.

Нагадуємо, 17 вересня військовий експерт пояснив, якими можуть бути плани України на плацдармі в Курській області. Того ж дня стало відомо про ймовірне застосування ракети "Нептун" для удару по складах РФ в Маріуполі, а наступного дня, 18 вересня, про підрив складу боєприпасів в Тверській області.