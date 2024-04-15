"Навіть не смішно": в 3-й штурмовій відреагували на ідею Макрона про тимчасове перемир'я

Захід хоче отримати сотий урок і вкотре побачити, як росіяни порушують свої обіцянки, вважає Максим Жорін.

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Пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо перемир'я в Україні на час Олімпійських ігор не оцінили в Збройних силах України. У 3-й штурмовій бригаді вважають, що Росія не вміє дотримуватися обіцянок. Про це в своєму телеграм-каналі 15 квітня вислвився заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

На його думку, єдиний варіант для Франції, чи будь-якої іншої країни посприяти миру в Україні — дати Україні засоби ППО.

"Можна й військовий контингент. Тим більше, французьке суспільство, судячи з соцопитувань, готове до цього. А чергова ініціатива про припинення вогню на певний період — це вже навіть не смішно. Пізд***жа за ці 10 років ми чули достатньо. Мабуть, Заходу хочеться отримати сотий урок про те, що росіяни демонстративно порушують всі обіцянки, принижуючи тих, хто в них повірив", — вважав Жорін.

Нагадаємо, що 22 березня повідомлялося, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заклики капітулювати перед РФ. За його словами, навіть після дипломатичного врегулювання конфлікту Кремль бажатиме знищити Україну, адже відчує себе приниженим.

Раніше повідомлялося, що Росія прагне перемовин, бо знає, що не може отримати військову перемогу. Тому зараз на арену з шантажем щодо них випустили білоруського лідера Олександра Лукашенка.