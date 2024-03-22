"До справедливого фіналу": в Зеленського відповіли на заклики капітулювати перед РФ

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, навіть після дипломатичного врегулювання конфлікту Кремль бажатиме знищити Україну, адже почувається приниженим.

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На третій рік повномасштабної війни дедалі частіше лунають "поради" про те, що Україні потрібно домовитися про мир із Росією. Щодо цього висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 Каналу".

За його словами, будь-яка криза або війна дає можливість показати людям, хто є хто. Одні розуміють, що відбувається та як потрібно вчинити, а інші — ні. Протистояння в Україні — слушний приклад для цього.

"Безумовно, ніхто не може говорити Україні капітулювати після двох років війни. Це нонсенс. У нас навіть такої опції як капітуляція не існує. Чому? Тому що Росія настільки нас ненавидить, що вона все одно знищуватиме нас. Вона шукатиме для цього можливості через теракти, провокації, політичні вбивства, інші технологічні спецоперації", — заявив Михайло Подоляк.

Окремо радник глави Офісу президента додав, що Росія почувається приниженою, тому й використовує терористичні методи проти громадян. Водночас на третій рік війни можна вже сміливо заявити, що з точки зору військової спроможності Росія є великим фейком. Окупанти здатні брати лише кількістю.

Щодо так званих "порад", які регулярно з'являються в нейтральних або незалежних західних виданнях, то вони мають досить дивний вигляд. Коли пишуть, що "в Києва дефіцит зброї", проте не говорять про необхідність прискорити постачання та збільшити їх обсяги. Усі пишуть про те, що "треба стати на коліна".

"Я не зовсім розумію, чого вони хочуть досягти, із тим, що Україна постійно наголошує, що готова в цій війні дійти до справедливого фіналу. Але припиніть нас ображати своїми пропозиціями про капітуляцію", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю радник глави ОП назвав 3 завдання, які провалила Росія за два роки війни. За словами Михайла Подоляка, якщо погодитися на мирне врегулювання з Кремлем зараз, це означатиме капітуляцію. Важливо зрозуміти мотиви Путіна з точки зору психології, адже він має намір далі продовжувати терор.