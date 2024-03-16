"Це очевидні речі": у Зеленського відповіли партнерам, які бажають заморозити конфлікт

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, російський президент Володимир Путін "спалив" 500 тисяч своїх людей не для того, щоб зупинитися. У нього глобальні цілі, які він у майбутньому планує реалізувати.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік і дедалі частіше з боку деяких партнерів лунають заяви про те, що потрібно заморозити конфлікт. З цього приводу висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, через 2 роки активних бойових дій досить дивно говорити про те, що найкращий вихід із ситуації — "заморозка". Якщо використовувати такий сценарій, то в майбутньому ця війна буде ще масштабнішою.

"Путін не зупинятиметься на тих територіях, які він уже окупував. Не заради цього він повністю обнуляє свою репутацію, відмовляється від багатьох перспективних бізнес-економічних зв'язків, повністю виходить з європейського ринку, принаймні сировинного. Не заради цього він спалює 500 тисяч людей, я маю на увазі всі втрати Росії. Не заради цього він перебудовує свою країну на мілітарний табір", — каже Михайло Подоляк.

Окремо радник глави ОП додав, що якщо зараз не зупинити російського президента, то всі події в найближчому майбутньому будуть лише масштабнішими. Йдеться про майбутні прямі війни і теракти на території Європи. Кремль збирається вкласти багато грошей у те, щоб дестабілізувати ситуацію.

Відповідно, всі ті, хто говорить про "заморозку", абсолютно не розуміють природу війни і до чого це може призвести. Михайло Подоляк абсолютно не хоче, щоб Захід отримав такий самий болючий досвід, як і Україна, однак для цього партнери мають виконати певну роботу.

"Ми не тільки за Україну воюємо, як би це пафосно не звучало. Ми воюємо за свою територію, за свої сім'ї, за свою землю. Але вони повинні також увійти у війну в повному обсязі, щоб захистити свою землю і своє майбутнє. Це вже очевидні речі. Тому будь-які слова про заморожування конфлікту звучать із цього погляду дуже необережно", — продовжив радник глави Офісу президента.

На додаток, сама Росія може бути не готова до того, щоб зупинити конфлікт. Можливо, це буде звичайною оперативною паузою, після чого ЗС РФ знову підуть у наступ, підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 15 березня джерела журналістів у Міноборони Естонії повідомили, що РФ може негайно припинити бойові дії, якщо Україна погодиться відмовитися від окупованих територій.

Також повідомлялося, що Китай готовий влаштувати мирні переговори між Україною та РФ. Пекін згоден, що Київ має право на територіальну цілісність, однак "водночас треба брати до уваги занепокоєння інших країн щодо власної безпеки".