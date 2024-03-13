"Не дадуть жодних результатів": Ердоган закликав включити Росію до перемовин з Україною

Турецький лідер сказав, що Анкара й надалі продовжуватиме працювати над відновленням недіючої чорноморської зернової угоди, укладеної між Москвою, Києвом та ООН.

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Мирні плани без участі Росії не матимуть необхідного ефекту та не дадуть жодних результатів. Про це заявив президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що необхідно уникати будь-яких рішень та кроків, які можуть загострити війну РФ проти України і, можливо, поширити конфлікт на членів НАТО. Виступаючи на ранішній вечері з іноземними послами в Анкарі напередодні Рамадану, турецький політик сказав, що його держава й надалі продовжуватиме працювати над відновленням недіючої чорноморської зернової угоди, укладеної між Москвою та Києвом і ООН.

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"Висловлюючи нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, ми вже сказали, що мирні плани без участі Росії не дадуть жодних результатів", — сказав Ердоган.

Як вважає агенція, політик мав на увазі запланований український мирний саміт у Швейцарії. Туреччина підтримує територіальну цілісність України. Країна надала нашій державі військову та політичну підтримку, але також зберігає теплі відносини з Росією і виступає проти санкцій щодо неї.

Перемовини з РФ та заява Ердогана

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, висловив бажання провести мирний саміт за участю РФ. Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він також заявив, що відбулося обговорення безпеки у Чорному морі та зернові коридори. Водночас український політик відповів на таку заяву, що не бачить яким чином можна вести перемовини з країною, яка все руйнує.

Нагадаємо, 19 грудня в Reuters повідомили, що Ердоган після зустрічі з керівником уряду Угорщину Віктором Орбаном гальмуватиме вступ України до ЄС. Під час перебування в Угорщині лідер Туреччини натякнув, що Анкара є кандидатом на вступ до ЄС ще з 2005 року і більше заслуговує на цей шанс, аніж Київ.