"Не дадут никаких результатов": Эрдоган призвал включить Россию в переговоры с Украиной

Турецкий лидер сказал, что Анкара и в дальнейшем будет продолжать работать над восстановлением недействующего черноморского зернового соглашения, заключенного между Москвой, Киевом и ООН.

Related video

Мирные планы без участия России не будут иметь необходимого эффекта и не дадут никаких результатов. Об этом заявил президент Турции Реджер Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

Он отметил, что необходимо избегать любых решений и шагов, которые могут обострить войну РФ против Украины и, возможно, распространить конфликт на членов НАТО. Выступая на утреннем ужине с иностранными послами в Анкаре накануне Рамадана, турецкий политик сказал, что его государство и в дальнейшем будет продолжать работать над восстановлением недействующего черноморского зернового соглашения, заключенного между Москвой и Киевом и ООН.

Важно

Мирные переговоры с Украиной: в ISW объяснили, как РФ использует Эрдогана и Цзиньпина

"Выражая нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, мы уже сказали, что мирные планы без участия России не дадут никаких результатов", — сказал Эрдоган.

Как считает агентство, политик имел в виду запланированный украинский мирный саммит в Швейцарии. Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Страна предоставила нашему государству военную и политическую поддержку, но также сохраняет теплые отношения с Россией и выступает против санкций в отношении нее.

Переговоры с РФ и заявление Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, выразил желание провести мирный саммит с участием РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также заявил, что состоялось обсуждение безопасности в Черном море и зерновые коридоры. В то же время украинский политик ответил на такое заявление, что не видит каким образом можно вести переговоры со страной, которая все разрушает.

Напомним, 19 декабря в Reuters сообщили, что Эрдоган после встречи с руководителем правительства Венгрии Виктором Орбаном будет тормозить вступление Украины в ЕС. Во время пребывания в Венгрии лидер Турции намекнул, что Анкара является кандидатом на вступление в ЕС еще с 2005 года и больше заслуживает этого шанса, чем Киев.