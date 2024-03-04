Мирні переговори з Україною: в ISW пояснили, як РФ використовує Ердогана та Цзіньпіна

Заяви Росії про нібито зацікавленість у мирних переговорах є ймовірними спробами вдавати її для того, аби спонукати Захід піти на поступки щодо українського суверенітету і територіальної цілісності, вважають в Інституті вивчення війни.

Related video

Російська Федерація намагається перешкодити міжнародній підтримці України шляхом маніпуляцій переговорних майданчиків, запропонованих Китаєм і Туреччиною для врегулювання конфлікту. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 3 березня.

2 березня у Москві зустрілися заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей, аби обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам між Росією та Україною. Обидва політики зауважили, що "неможливо" обговорити врегулювання в Україні без участі РФ та без інтересів країни у сфері безпеки. Також вони зауважили, що нібито західні та українські "ультиматуми" і "формати діалогу" лише "шкодять перспективам врегулювання і не можуть бути основою".

Аналітики розповіли, що очікується, що після зустрічі у РФ Лі Хуей відвідає Україну та інші країни ЄС. Тоді як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 3 березня під час Дипломатичного форуму в Анталії заявив, що країна сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні "розпочнуться найближчим часом". Також Туреччина вважає, що "обидві сторони досягли межі" того, чого ті можуть досягти військовими засобами.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наголосив, що країна готова надати інший переговорний майданчик для України та Росії після того, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно від нього відмовився 1 березня.

Крім цього, російські офіційні особи продовжують звинувачувати Україну та Захід нібито у відсутності мирних переговорів, попри численні публічні заяви РФ, яка прямо заявляє, що вона не зацікавлена в "добросовісних" мирних перемовинах. 2 березня Лавров на Дипломатичному форумі в Анталії заявив, що Україні нібито бракує "доброї волі" для перемовин з Росією, натякаючи, що їхня відсутність є провиною України.

Аналітики вважає, що будь-які заяви, що РФ нібито зацікавлена в мирних переговорах, є ймовірними спробами вдавати її, аби спонукати Захід піти на попереджувальні поступки щодо українського суверенітету і територіальної цілісності.

Нагадаємо, 3 березня Росія і Китай дійшли висновку, що Москва нібито повинна бути присутньою на мирних переговорах для припинення війни в Україні. Такого висновку дійшли заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з євразійських справ Лі Хуей під час зустрічі.

Того ж дня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що наразі час для того, аби залагодити конфлікт України та РФ шляхом дипломатії.