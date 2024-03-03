"Шкодять перспективам": у РФ не бачать можливості переговорів з Україною без участі Москви

За словами заступника глави МЗС Росії Михайла Галузіна, в обговоренні врегулювання "української кризи" нібито мають бути враховані інтереси Кремля. Інших сценаріїв противник не розглядає.

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Російська Федерація і Китай дійшли висновку, що Кремль повинен обов'язково бути присутнім на мирних переговорах для припинення війни. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії.

Річ у тім, що напередодні заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з євразійських справ Лі Хуей провели спільну зустріч. Там вони вирішили, що неможливо буде врегулювати ситуацію в Україні, якщо Москва не братиме участі в процесі.

"Відбувся зацікавлений і ґрунтовний обмін думками з тематики української кризи. Констатовано, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки. Водночас було зазначено, що ультимативні вимоги до Росії, які просуваються Києвом і Заходом, і пов'язані з ними "діалогові" формати тільки шкодять перспективам врегулювання і не можуть служити його основою", — заявили російські дипломати.

Примітно, що Лі Хуей зустрівся з Михайлом Галузіним цілеспрямовано для обговорення війни Росії проти України, пишуть у Reuters. Це вже друга поїздка китайського посланника європейським континентом. Під час свого туру він збирається приїхати ще в Україну, Польщу і Німеччину, де також будуть порушені питання подальшого розвитку подій.

Китайська сторона не коментувала ймовірні переговори про регулювання ситуації в Україні за участю Росії.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав розпочати мирні переговори з РФ. На його думку, час у ситуації в "українському конфлікті" грає на користь Москви, тому необхідно негайно розпочати мирні переговори, щоб спробувати все закінчити.