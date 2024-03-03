"Вредят перспективам": в РФ не видят возможности переговоров с Украиной без участия Москвы

По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, в обсуждении урегулирования "украинского кризиса" якобы должны быть учтены интересы Кремля. Другие сценарии противник не рассматривает.

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Российская Федерация и Китай пришли к выводу, что Кремль должен обязательно присутствовать на мирных переговорах для прекращения войны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Дело в том, что накануне заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй провели совместную встречу. Там они решили, что невозможно будет урегулировать ситуацию в Украине, если Москва не будет участвовать в процессе.

"Состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по тематике украинского кризиса. Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности. При этом было отмечено, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними "диалоговые" форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой", — заявили российские дипломаты.

Примечательно, что Ли Хуэй встретился с Михаилом Галузиным целенаправленно для обсуждения войны России против Украины, пишут в Reuters. Это уже вторая поездка китайского посланника по европейскому континенту. В ходе своего тура он собирается приехать еще в Украину, Польшу и Германию, где также будут подняты вопросы дальнейшего развития событий.

Китайская сторона не комментировала вероятные переговоры о регулировании ситуации в Украине с участием России.

Напомним, 1 марта сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал начать мирные переговоры с РФ. По его мнению, время в ситуации в "украинском конфликте" играет в пользу Москвы, поэтому необходимо немедленно начать мирные переговоры, чтобы попытаться все закончить.