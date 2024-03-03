"Необхідно почати переговори": Україна і Росія досягли межі у війні, — МЗС Туреччини

За словами турецького дипломата Хакана Фідана, обидві сторони протистояння домоглися максимуму на полі бою, тому саме час домовитися про припинення вогню і "визнання окупації".

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Україна і Російська Федерація досягли ліміту того, чого вони могли досягти у війні один з одним. Тепер міг прийти час для того, щоб залагодити конфлікт шляхом дипломатії. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає Cafe Siyaset.

Заяви було зроблено під час 3-го Анталійського дипломатичного форуму, на якому обговорювали важливі питання. У засіданні взяли участь 4700 осіб зі 148 країн. Це: 19 глав держав та урядів, 2 глави спеціальних адміністрацій та 52 міністри закордонних справ.

Одна з тем була приділена Україні. Хакан Фідан напередодні зустрівся зі своїм колегою з Росії Сергієм Лавровим, разом з яким вони підняли тему Кавказу, сирійського питання, а також ситуації в Чорному морі та в Україні загалом.

"Що стосується українського питання, то ми вважаємо, що обидві сторони досягли межі того, чого вони можуть домогтися війною, і необхідно почати переговори про припинення вогню. Ми вважаємо, що настав час окремо поговорити про визнання окупації та припинення вогню", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня повідомлялося, що в РФ не бачать можливості переговорів з Україною без участі Москви, про що заявив заступник голови МЗС Росії Михайло Галузін. На його думку, в обговоренні врегулювання "української кризи" нібито мають бути враховані інтереси Кремля. Інших сценаріїв противник не розглядає.

1 березня повідомлялося, що у WSJ ознайомилися з чернеткою угоди миру між Україною та Росією 2022 року. Щодо вступу до ЄС жодних заборон не обговорювалося, але росіяни вимагали скоротити чисельність Збройних сил України до 85 тисяч солдатів, 343 танків і 519 артилерійських систем. Також був пункт про відмову від членства в НАТО.