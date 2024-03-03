"Необходимо начать переговоры": Украина и Россия достигли предела в войне, — МИД Турции

По словам турецкого дипломата Хакана Фидана, обе стороны противостоянии добились максимума на поле боя, поэтому самое время договориться о прекращении огня и "признании оккупации".

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Украина и Российская Федерация достигли лимита того, чего они могли достичь в войне друг с другом. Теперь могло прийти время для того, чтобы уладить конфликт путем дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Cafe Siyaset.

Заявления были сделаны во время 3-го Анталийского дипломатического форума, на котором обговаривали важные вопросы. В заседании приняли участие 4700 человек из 148 стран. Это: 19 глав государств и правительств, 2 главы специальных администраций и 52 министра иностранных дел.

Одна из тем была уделена Украине. Хакан Фидан накануне встретился со своим коллегой из России Сергеем Лавровым, вместе с которым они подняли тему Кавказа, сирийского вопроса, а также ситуации в Черном море и в Украине в целом.

"Что касается украинского вопроса, то мы считаем, что обе стороны достигли предела того, чего они могут добиться войной, и необходимо начать переговоры о прекращении огня. Мы считаем, что настало время отдельно поговорить о признании оккупации и прекращении огня", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта сообщалось, что в РФ не видят возможности переговоров с Украиной без участия Москвы, о чем заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. По его мнению, в обсуждении урегулирования "украинского кризиса" якобы должны быть учтены интересы Кремля. Другие сценарии противник не рассматривает.

1 марта сообщалось, что в WSJ ознакомились с черновиком соглашения мира между Украиной и Россией 2022 года. Относительно вступления в ЕС никаких запретов не обсуждалось, но россияне требовали сократить численность Вооруженных сил Украины до 85 тысяч солдат, 343 танков и 519 артиллерийских систем. Также был пункт про отказ от членства в НАТО.