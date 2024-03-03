Добивается от Запада уступок по суверенитету Украины: Лавров отказался от переговоров в Стамбуле, — ISW

По словам аналитиков, представители Кремля заявляют о готовности вести переговоры, в то же время проводятся информационные операции, чтобы возложить бремя ответственность за мирное урегулирование на страны Запада.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично отклонил недавнее предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать в Турции переговорную платформу для представителей Украины и РФ. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 2 марта.

Лавров присутствовал на Дипломатическом форуме в Анталье в Турции 1 марта и высказался о предложении Эрдогана. По его словам, сейчас нет инициатив по мирному диалогу, которые бы учитывали российские интересы. Глава МИД, президент РФ Владимир Путин и другие представители Кремля регулярно делают заявления о том, что якобы готовы вести переговоры, в то же время проводятся информационные операции, чтобы возложить бремя переговоров на страны Запада. Требование Лаврова об инициативах, учитывающих российские интересы — это частью давних усилий Кремля, которые предпринимают, чтобы получить от Запада определенные уступки относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал начать мирные переговоры с РФ, сославшись на то, что время играет против Украины.

Также сообщалось, что Путин пытается заинтересовать Запад в мирными переговорами и угрожает ядерным оружием.