Домагається від Заходу поступок щодо суверенітету України: Лавров відмовився від переговорів у Стамбулі, — ISW

За словами аналітиків, представники Кремля заявляють про готовність вести переговори, водночас проводяться інформаційні операції, щоб покласти тягар відповідальності за мирне врегулювання на країни Заходу.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров публічно відхилив нещодавню пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана організувати в Туреччині переговорну платформу для представників України та РФ. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 2 березня.

Лавров був присутній на Дипломатичному форумі в Антальї в Туреччині 1 березня і висловився про пропозицію Ердогана. За його словами, зараз немає ініціатив щодо мирного діалогу, які б враховували російські інтереси. Глава МЗС, президент РФ Володимир Путін та інші представники Кремля регулярно роблять заяви щодо готовності вести переговори, водночас проводять інформаційні операції, щоб покласти тягар переговорів на країни Заходу. Вимога Лаврова про ініціативи, що враховують російські інтереси, є частиною давніх зусиль Кремля, які вживають, щоб отримати від Заходу певні поступки щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав почати мирні переговори з РФ, пославшись на те, що час грає проти України.

Також повідомлялося, що Путін намагається зацікавити Захід у мирних переговорах і погрожує ядерною зброєю.