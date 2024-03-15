Надають "умови": Китай готовий влаштувати мирні перемовини між Україною та РФ (відео)

Китай погодився, що Україна має право на територіальну цілісність. Також згадав про якусь іншу країну, яка "стурбована" власною безпекою.

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Україна та РФ можуть почати мирні перемовини, умови для яких готова надати Китайська народна республіка. В КНР впевнені, що конструктивно допоможуть проведенню таких перемовин. Про можливість мирної угоди заявив представник Китаю при ООН Ген Шуан під час засідання Ради безпеки 15 березня.

Ген Шуан взяв слово відразу після представниці США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Китайський дипломат пояснив, що КНР готова надати необхідні умови для початку мирних перемовин. При цьому посадовець називав російсько-українську війну "кризою", яка має "політичне вирішення".

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"Китай готовий забезпечити необхідні умови для Росії та України для вступу в переговори та продовжить відігравати конструктивну роль у сприянні політичному вирішенню кризи".

Представник КНР пояснив, що існує загроза поширення війни на інші території. При цьому він відзначив, що Україна має право на збереження територіальної цілісності, ООН має право вимагати дотримання Статуту, але "водночас треба брати до уваги занепокоєння інших краї щодо власної безпеки". Про яку саме "занепокоєну країну" ідеться, дипломат не сказав.

"Мир — найнагальніше питання, і всі його очікують", — запевнив Ген Шуан.

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Зазначимо, весною 2023 року КНР оприлюднило свої пропозиції щодо завершення російсько-української війни. Згідно з цим планом, Україна мала погодитись на втрату територій, а після цього можна було б відновлювати дію міжнародних законів.

Весною 2024 року представник МЗС Китаю зробив тур, головною метою якого було обговорення вторгнення РФ. З 2 по 8 березня він відвідав Москву, Київ та Брюссель (зустрічався з представником ЄС) — з усіма обговорював безпекові питання. Крім того, 14 березня відбулось спільне засідання військових штабів НАТО і Китаю: за підсумками заявили, що будуть зустрічатись й надалі, але розв'язанні європейських проблем не озвучили.

Нагадуємо, з 15 по 17 березня у РФ відбуваються так звані вибори президента. У голосуванні беруть участь українці, які опинились на окупованих територіях. Місцеві колаборанти намагаються показати, що діючий президент Володимир Путін начебто отримує масову підтримку. У мережі публікують відео з виборчих дільниць на території Росії: невідомі особи навіщось виливають зеленку в урну для голосування. Сьогодні ж Україна скликала засідання Радбезу ООН щодо "виборів" — українці вимагають визнати їх нелегітимними.