Предоставляют "условия": Китай готов устроить мирные переговоры между Украиной и РФ (видео)

Китай согласился, что Украина имеет право на территориальную целостность. Также упомянул о какой-то другой стране, которая "обеспокоена" собственной безопасностью.

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Украина и РФ могут начать мирные переговоры, условия для которых готова предоставить Китайская народная республика. В КНР уверены, что конструктивно помогут проведению таких переговоров. О возможности мирного соглашения заявил представитель Китая при ООН Гэн Шуан во время заседания Совета безопасности 15 марта.

Гэн Шуан взял слово сразу после представительницы США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Китайский дипломат пояснил, что КНР готова предоставить необходимые условия для начала мирных переговоров. При этом чиновник называл российско-украинскую войну "кризисом", который имеет "политическое решение".

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"Китай готов обеспечить необходимые условия для России и Украины для вступления в переговоры и продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса".

Представитель КНР объяснил, что существует угроза распространения войны на другие территории. При этом он отметил, что Украина имеет право на сохранение территориальной целостности, ООН имеет право требовать соблюдения Устава, но "в то же время надо принимать во внимание беспокойство других стран относительно собственной безопасности". О какой именно "обеспокоенной стране" идет речь, дипломат не сказал.

"Мир — самый насущный вопрос, и все его ожидают", — заверил Гэн Шуан.

Китай и война в Украине — детали

Отметим, весной 2023 года КНР обнародовало свои предложения по завершению российско-украинской войны. Согласно этому плану, Украина должна согласиться на потерю территорий, а после этого можно восстанавливать действие международных законов.

Весной 2024 года представитель МИД Китая совершил тур, главной целью которого было обсуждение вторжения РФ. Со 2 по 8 марта он посетил Москву, Киев и Брюссель (встречался с представителем ЕС) — со всеми обсуждал вопросы безопасности. Кроме того, 14 марта состоялось совместное заседание военных штабов НАТО и Китая: по итогам заявили, что будут встречаться и в дальнейшем, но решение европейских проблем не озвучили.

Напоминаем, с 15 по 17 марта в РФ проходят так называемые выборы президента. В голосовании принимают участие украинцы, которые оказались на оккупированных территориях. Местные коллаборанты пытаются показать, что действующий президент Владимир Путин якобы получает массовую поддержку. В сети публикуют видео с избирательных участков на территории России: неизвестные лица зачем-то выливают зеленку в урну для голосования. 15 марта Украина созвала заседание Совбеза ООН относительно "выборов" — украинцы требуют признать их нелегитимными.