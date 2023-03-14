"Троянский конь" для Украины: "мирный план" Китая полностью согласован с РФ, – СМИ

По мнению президента Йорктаунского института Сета Кропси, США должны отказаться от иллюзии о некой "китайской карте" для сдерживания РФ, так как у Пекина нет желания выдвигать подлинные мирные предложения и быть посредником в завершении войны в Украине.

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Так называемый "мирный план" Китая по урегулированию войны в Украине свидетельствует о полной координации и взаимной поддержке Пекина с Москвой. Об этом пишет основатель и президент Йорктаунского института Сет Кропси в своей колонке в издании The Hill 12 марта.

"Китай считает, что текущая война способствует его интересам, то есть что победа России полностью соответствует стратегии Китая", — заявил Кропси.

По словам эксперта, к такому выводу можно прийти, проанализировав китайский "мирный план". Несмотря на то, что в рамках ООН Китай обязуется уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, в Пекине не занимают какой-либо позиции касательно границ Украины и РФ.

Ключевым в данном контексте является второй пункт "плана". В нем говорится, что Китай является противником "менталитета холодной войны", в частности речь идет о расширении военных блоков и государствах, которые "преследуют свою безопасность за счет безопасности других".

"Он не направлен против России, как может показаться при первом чтении. Он нацелен на НАТО, первый военный блок времен холодной войны, который появился более чем на шесть лет раньше Варшавского договора", — отметил эксперт.

По словам Сета Кропси, заявляя, что "все стороны должны поддерживать Россию и Украину", Китай буквально говорит, что дела Евразии должны решатся исключительно самими евразийцами. Таким образом Пекин демонстрирует полную поддержку Москвы.

Кропси уверен, что из позиции Китая проистекают три последствия.

Во-первых, Китай может оказать России военную помощь в виде БПЛА и запчастей к технике. По словам эксперта, подобная помощь существенно поддержит военно-промышленную базу РФ.

Во-вторых, Пекин не хочет выдвигать подлинные мирные предложения или быть посредником в завершении войны в Украине. Взирая на это, США не должны преследовать иллюзию поиска "китайской карты" для оказания влияния на РФ.

В-третьих, "мирный план" Китая является "оливковой ветвью" для Европы в той же мере, в какой он является заявлением о поддержке РФ. Пекин подает сигнал ЕС в виде предложения отказаться от неевразийского влияния.

Напомним, что 24 февраля президент Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план" Китая, отметив, что в нем есть пункты, которые не подходят Украине, в частности о территориальной целостности.

Еще мы писали о том, что согласно данным китайских военных экспертов из Академии военных наук в Пекине, российско-украинская война закончится летом 2023 года. Китайское исследование показало, что Россия якобы одержит верх над Украиной.