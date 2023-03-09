Аналитики Китая заявили, что война в Украине закончится этим летом, а РФ якобы победит, — СМИ

По словам журналистов, именно исходя из оценок аналитиков Пекин предложил свой мирный план окончания войны.

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Китайские военные эксперты из Академии военных наук в Пекине пришли к выводу, что война России против Украины закончится летом 2023 года. Об этом пишет издание Nikkei.

Сообщается, что аналитический центр подчиняется непосредственно Народно-освободительной армии КНР. На карте учреждение найти нельзя, однако журналисты пишут, что оно расположено в пекинском районе Хайдянь, где находятся руины дворца Юаньминъюань. Регулярно дает рекомендации и отчеты Центральному военному комитету Коммунистической партии, высшему директивному органу для вооруженных сил Китая.

Издание пишет, что еще в декабре китайские аналитики завершили симуляцию войны в Украине. Исследование показало, что война подойдет к концу примерно летом 2023 года. Более того, Россия одержит верх над Украиной.

Также исследователи пришли к выводу, что российская и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета.

"Вполне возможно, что результаты были смещены в пользу России, чтобы угодить руководству Китая, склоняющемуся к Москве. Но по совпадению срок действия пакета помощи в размере 45 миллиардов долларов, принятого в декабре прошлого года в США, истекает и этим летом", — отметили журналисты.

При этом, как сообщается, неизвестно, что будет с помощью Украине со стороны Штатов дальше, поскольку некоторые республиканцы в палате представителей скептически к этому.

Издание пишет, что именно исходя из прогноза Академии военных наук Пекин подготовил мирное предложение к годовщине войны. План направлен на достижение трех целей, включая восстановление отношений с Европой. Кроме того, Пекин хочет сохранить дружественные отношения с Украиной.

"Конечная желаемая цель состоит в том, чтобы Китай играл ведущую роль в обеспечении прекращения огня", — отметили журналисты.

Однако, как сообщается, многие аналитики уверены, что война на самом деле может длиться еще долго, поскольку Украина не собирается идти на уступки РФ. Если же у Пекина не получится стать посредником в переговорах, от это подорвет авторитет Си Цзиньпина.

Напомним, что Китай представил предложения по окончанию войны в Украине. Программа, которую предложил Пекин, состоит из 12 пунктов. Среди них прекращение боевых действий, отказ от санкций, мирные переговоры.

Затем в США отреагировали на план Китая по завершению войны в Украине. По словам президента Штатов, в предложенном Китаем плане нет пунктов, которые могли бы быть выгодны кому-то, кроме России.

"Если Путин аплодирует этому, то какая от него польза? Я не шучу, я предельно серьезен", — сказал Джо Байден.

В МИД Канады заявили, что Китай может заставить Россию вывести войска из Украины. Глава дипломатии Мелани Жоли отметила — все, что происходит на поле боя, впоследствии скажется за столом переговоров, поэтому помощь Украине поможет поставить ее в более сильную позицию.