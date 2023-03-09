Аналітики Китаю заявили, що війна в Україні закінчиться цього літа, а РФ нібито переможе, — ЗМІ

За словами журналістів, саме з оцінок аналітиків Пекін запропонував свій мирний план закінчення війни.

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Китайські військові експерти з Академії військових наук у Пекіні дійшли висновку, що війна Росії проти України закінчиться влітку 2023 року. Про це пише видання Nikkei.

Повідомляється, що аналітичний центр безпосередньо підпорядковується Народно-визвольній армії КНР. На карті установу знайти не можна, проте журналісти пишуть, що вона розташована в пекінському районі Хайдянь, де знаходяться руїни палацу Юаньмін'юань. Регулярно надає рекомендації та звіти Центральному військовому комітету Комуністичної партії, найвищому директивному органу для збройних сил Китаю.

Видання пише, що ще у грудні китайські аналітики завершили симуляцію війни в Україні. Дослідження показало, що війна добігтиме кінця приблизно влітку 2023 року. Щобільше, Росія переможе Україну.

Також дослідники дійшли висновку, що російська та українська економіки будуть надто виснажені, щоб продовжувати війну після літа.

"Цілком можливо, що результати були зміщені на користь Росії, щоб догодити керівництву Китаю, що схиляється до Москви. Але за збігом термін дії пакета допомоги у розмірі 45 мільярдів доларів, прийнятого в грудні минулого року в США, спливає і цього літа", — зазначили журналістів.

При цьому невідомо, що буде за допомогою України з боку Штатів далі, оскільки деякі республіканці в палаті представників скептично до цього.

Видання пише, що саме з прогнозу Академії військових наук Пекін підготував мирну пропозицію до річниці війни. План спрямовано досягнення трьох цілей, включаючи відновлення відносин із Європою. Крім того, Пекін хоче зберегти дружні стосунки з Україною.

"Кінцева бажана мета полягає в тому, щоб Китай грав провідну роль у забезпеченні припинення вогню", — зазначили журналісти.

Однак, як повідомляється, багато аналітиків упевнені, що війна насправді може тривати ще довго, оскільки Україна не збирається йти на поступки РФ. Якщо ж Пекін не зможе стати посередником у переговорах, від цього підірве авторитет Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, що Китай подав пропозиції щодо закінчення війни в Україні. Програма, яку запропонував Пекін, складається із 12 пунктів. Серед них – припинення бойових дій, відмова від санкцій, мирні переговори.

Потім у США відреагували на план Китаю щодо завершення війни в Україні. За словами президента Штатів, у запропонованому Китаєм плані немає пунктів, які б могли бути вигідні комусь, крім Росії.

"Якщо Путін аплодує цьому, то яка від нього користь? Я не жартую, я дуже серйозний", — сказав Джо Байден.

У МЗС Канади заявили, що Китай може змусити Росію вивести війська з України. Глава дипломатії Мелані Жолі зазначила — все, що відбувається на полі бою, згодом позначиться за столом переговорів, тож допомога Україні допоможе поставити її на сильнішу позицію.