"Яка від нього користь?": у США відреагували на план Китаю щодо завершення війни в Україні

За словами Байдена, у запропонованому Китаєм плані немає пунктів, які б могли бути вигідні комусь, окрім Росії.

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Президент США Джо Байден заявив, що не згоден із мирним планом щодо війни в Україні, який був запропонований Китаєм. Про це американський президент сказав під час спілкування з журналістами ABC.

"Якщо Путін аплодує цьому, то яка від нього користь? Я не жартую, я дуже серйозний", — сказав Байден.

Він зазначив, що не бачить у запропонованому плані нічого, що було б вигідно комусь, окрім Росії. Щобільше, президент США не вірить у те, що Китай справді готовий говорити про мир в Україні.

"Ідея про те, що Китай збирається вести переговори про кінець війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна", — сказав він.

Політик відмовився чітко назвати наслідки для КНР, якщо Пекін погодиться на постачання зброї до Росії, проте згадав про "суворі санкції".

Нагадаємо, що 24 лютого Китай подав пропозиції щодо закінчення війни в Україні. Програма, яку запропонував Пекін, складається із 12 пунктів. Серед них – припинення бойових дій, відмова від санкцій, мирні переговори.

Також Байден розповів, чому Україні поки що не постачають винищувачі F-16. За словами американського президента, Україні зараз більше потрібні танки, засоби ППО, а ще артилерія.

Журналісти CNN заявили, що Китай готується відправити РФ дрони-камікадзе. Пославшись на джерела в американській розвідці, вони зазначили, що переговори між Росією та Китаєм про ціну та обсяг обладнання тривають. Раніше Пекін постачав Москві лише каски, бронежилети, ділився супутниковими знімками.