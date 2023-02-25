"Какая от него польза?": в США отреагировали на план Китая по завершению войны в Украине

По словам Байдена, в предложенном Китаем плане нет пунктов, которые могли бы быть выгодны кому-то, кроме России.

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Президент США Джо Байден заявил, что не согласен с мирным планом по войне в Украине, который был предложен Китаем. Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами ABC.

"Если Путин аплодирует этому, то какая от него польза? Я не шучу, я предельно серьезен", — сказал Байден.

Он отметил, что не видит в предложенном плане ничего, что было бы выгодно кому-то кроме России. Более того, президент США не верит в то, что Китай действительно готов говорить о мире в Украине.

"Идея о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе войны, которая является абсолютно несправедливой для Украины, просто нерациональна", — сказал он.

Политик отказался четко назвать последствия для КНР, если Пекин согласится на поставки оружия в Россию, однако упомянул о "суровых санкциях".

Напомним, что 24 февраля Китай представил предложения по окончанию войны в Украине. Программа, которую предложил Пекин, состоит из 12 пунктов. Среди них прекращение боевых действий, отказ от санкций, мирные переговоры.

Также Байден рассказал, почему Украине пока не поставляют истребители F-16. По словам американского президента, Украине сейчас больше нужны танки, средства ПВО, а еще артиллерия.

Журналисты CNN заявили, что Китай готовится отправить РФ дроны-камикадзе. Сославшись на источники в американской разведке, они отметили, что переговоры между Россией и Китаем о цене и объеме оборудования продолжаются. Ранее Пекин поставлял Москве лишь каски, бронежилеты, делился спутниковыми снимками.