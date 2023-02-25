"Сейчас не нужны": Байден рассказал, почему Украине пока не поставляют истребители F-16

По словам американского президента, Украине сейчас больше нужны танки, средства ПВО, а также артиллерия.

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Президент США Джо Байден исключил поставку Украине истребителей F-16. По его словам, сейчас они не нужны Украине. Об этом пишет ABC.

По словам американского лидера, пока нет оснований, на которых, по мнению военных США, можно было бы предоставить Украине F-16. Однако пока они не могут сказать, что понадобится Украине в будущем.

"Послушайте, мы отправляем Украине то, что, по мнению наших опытных военных, ей нужно сейчас. Ей нужны танки, ей нужна артиллерия, ей нужна противовоздушная оборона, а также HIMARS", — сказал Байден во время общения с журналистом.

По его словам, Соединенные Штаты отправляют Украине вооружение для того, чтобы украинская армия смогла провести успешное контрнаступление весной или летом.

Издание отметило, что Зеленский просил у США и других европейских союзников истребители в течение прошлого года, но в последние несколько месяцев с повышенной срочностью, поскольку Украина готовится к ожидаемому большому наступлению со стороны России.

Ранее NYT заявили, что Байден считал, что Зеленского убьют и предлагал эвакуацию. По данным журналистов, в частных беседах с коллегами президент США мрачно высказывался о своих телефонных разговорах с Зеленским. За время года войны между руководителями государств также возникали трения, утверждают в СМИ.

Также сообщалось, что в Пентагоне заявили, что США готовят мотобригады ВСУ, которые изменят поле боя. Ллойд Остин отметил, что США будут оставаться с Украиной столько, сколько нужно, а вооружение, поставляемое западными партнерами, позволит изменить течение войны.

США в годовщину войны объявили о пакете помощи на 2 миллиарда долларов. В американском ведомстве заявили, что мир продолжит стоять рядом с Украиной, пока война, начатая Россией, не будет закончена. Новый пакет оборонительной поддержки направлен на повышение боеспособности украинской армии.