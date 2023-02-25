"Наразі не потрібні": Байден розповів, чому Україні поки не постачають винищувачі F-16

За словами американського президента, Україні зараз більше потрібні танки, засоби ППО, а також артилерія.

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Президент США Джо Байден відкинув постачання Україні винищувачів F-16. За його словами, зараз вони не потрібні Україні. Про це пише ABC.

За словами американського лідера, поки що немає підстав, на яких, на думку військових США, можна було б надати Україні F-16. Однак поки що вони не можуть сказати, що знадобиться Україні в майбутньому.

"Послухайте, ми відправляємо Україні те, що, на думку наших досвідчених військових, їй потрібне зараз. Їй потрібні танки, їй потрібна артилерія, їй потрібна протиповітряна оборона, а також HIMARS", — сказав Байден під час спілкування з журналістом.

За його словами, Сполучені Штати відправляють Україні озброєння для того, щоб українська армія змогла провести успішний контрнаступ навесні чи влітку.

Видання зазначило, що Зеленський просив у США та інших європейських союзників винищувачі протягом минулого року, але останні кілька місяців з підвищеною терміновістю, оскільки Україна готується до очікуваного великого наступу з боку Росії.

Раніше NYT заявили, що Байден вважав, що Зеленського вб'ють і пропонував евакуацію. За даними журналістів, у приватних бесідах із колегами президент США похмуро висловлювався про свої телефонні розмови із Зеленським. За пору року війни між керівниками держав також виникали тертя, стверджують у ЗМІ.

Також повідомлялося, що у Пентагоні заявили, що США готують мотобригади ЗСУ, які змінять поле бою. Ллойд Остін зазначив, що США залишатимуться з Україною стільки, скільки потрібно, а озброєння, яке постачають західні партнери, дозволить змінити протягом війни.

США у річницю війни оголосили про пакет допомоги на 2 мільярди доларів. В американському відомстві заявили, що світ продовжить стояти поряд з Україною, допоки війну, розпочату Росією, не буде закінчено. Новий пакет оборонної підтримки спрямовано на підвищення боєздатності української армії.