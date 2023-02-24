США в річницю війни оголосили про пакет допомоги на 2 мільярди доларів: що отримають ЗСУ

В американському відомстві заявили, що світ продовжить стояти поряд із Україною, допоки війну, розпочату Росією, не буде закінчено. Новий пакет оборонної підтримки спрямовано на підвищення боєздатності української армії.

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У США надали Україні новий пакет допомоги, присвячений річниці повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація на чолі з президентом Володимиром Путіним. Про це сказано на сайті Департаменту оборони США.

Рівно рік минув із моменту, коли президент Росії наказав ввести війська на територію України. Це згуртувало весь цивілізований світ, і Україна почала боротися за свою свободу й незалежність на полі бою.

"Сьогодні Міністерство оборони (МО) оголошує про новий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами хоробрих захисників України та зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, який становить 2 мільярди доларів, надається в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як наша прихильність до довгострокової безпеки України", — йдеться в повідомленні.

У цьому пакеті США виділили для українських захисників безпілотні системи, обладнання для виявлення протидії БПЛА та запаси боєприпасів для артилерії. Усе це, на думку Пентагону, підвищить боєздатність ЗСУ, а ті, зі свого боку, відіб'ють російську агресію.

Новий пакет допомоги від США включає:

боєприпаси для HIMARS;

снаряди для 155 мм артилерії;

боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

безпілотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 і Jump 20 UAS;

протидронове обладнання;

засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 23 лютого заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США розглядають можливість постачання Україні винищувачів п'ятого покоління. Все це в межах забезпечення довгострокових потреб Києва.

Також 23 лютого в Міноборони Фінляндії заявили, що країна допоможе Україні розмінувати території за допомогою танків Leopard. В уряді зазначили, що це вже 13 пакет допомоги для України, і загальна сума незабаром досягне 750 мільйонів євро.