США в річницю війни оголосили про пакет допомоги на 2 мільярди доларів: що отримають ЗСУ
В американському відомстві заявили, що світ продовжить стояти поряд із Україною, допоки війну, розпочату Росією, не буде закінчено. Новий пакет оборонної підтримки спрямовано на підвищення боєздатності української армії.
У США надали Україні новий пакет допомоги, присвячений річниці повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація на чолі з президентом Володимиром Путіним. Про це сказано на сайті Департаменту оборони США.
Рівно рік минув із моменту, коли президент Росії наказав ввести війська на територію України. Це згуртувало весь цивілізований світ, і Україна почала боротися за свою свободу й незалежність на полі бою.
"Сьогодні Міністерство оборони (МО) оголошує про новий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами хоробрих захисників України та зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, який становить 2 мільярди доларів, надається в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як наша прихильність до довгострокової безпеки України", — йдеться в повідомленні.
У цьому пакеті США виділили для українських захисників безпілотні системи, обладнання для виявлення протидії БПЛА та запаси боєприпасів для артилерії. Усе це, на думку Пентагону, підвищить боєздатність ЗСУ, а ті, зі свого боку, відіб'ють російську агресію.
Новий пакет допомоги від США включає:
- боєприпаси для HIMARS;
- снаряди для 155 мм артилерії;
- боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
- безпілотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 і Jump 20 UAS;
- протидронове обладнання;
- засоби радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, 23 лютого заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США розглядають можливість постачання Україні винищувачів п'ятого покоління. Все це в межах забезпечення довгострокових потреб Києва.
Також 23 лютого в Міноборони Фінляндії заявили, що країна допоможе Україні розмінувати території за допомогою танків Leopard. В уряді зазначили, що це вже 13 пакет допомоги для України, і загальна сума незабаром досягне 750 мільйонів євро.