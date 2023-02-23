Фінляндія допоможе Україні розмінувати території за допомогою танків Leopard, — Міноборони

В уряді Фінляндії зазначили, що це вже 13 пакет допомоги для України, і загальна сума незабаром досягне 750 мільйонів євро.

Related video

Фінляндія збирається передати Україні одразу три танки Leopard 2 для того, щоб допомогти з розмінуванням територій. Про це повідомляється у новому пресрелізі Міністерства оборони Фінляндії.

В уряді оголосили про новий пакет допомоги для України, і до нього увійшло три німецькі танки Leopard 2. Натомість оборонне відомство Фінляндії закупить у Німеччини нові танки.

"У межах міжнародної коаліції Фінляндія передасть Україні три протимінні машини Leopard 2 і проведе навчання з використання та обслуговування бронетехніки", — йдеться у повідомленні.

Це вже 13 пакет допомоги для України, і його сума склала 160 мільйонів євро. В уряді додали, що загальна вартість військової допомоги для України незабаром сягне 750 мільйонів євро.

Додаткова допомога, яку надала Фінляндія, враховували як потреби України, так і ресурсний стан збройних сил.

15 лютого портал Welt писав, що Фінляндія ухвалила рішення вийти з танкової коаліції для України, і збиралися допомагати іншим шляхом. Разом із Данією країна збиралася зробити фінансовий внесок для ремонту 100 танків Leopard 1 для ЗСУ на промислових складах Німеччини. Очевидно, рішення пізніше було змінено на користь відправлення танків.

Нагадаємо, 23 лютого глава МЗС Іспанії зазначив, що Європа не збирається відправляти військових до України. Політик вважає, що Україна має продовжити боротися з російськими окупантами самотужки, а Захід та інші союзники допомагатимуть країні іншими військовими ресурсами, але точно не живою силою.