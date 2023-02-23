"Ні за якого сценарію": Європа не збирається відправляти військових в Україну, — МЗС Іспанії

Уся військова допомога Києву, за словами Хосе Мануеля Альбареса, є оборонною і спрямована виключно для збереження цілісності країни.

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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Європа за жодного сценарію не відправлятиме своїх солдат в Україну. Про це він розповів в інтерв'ю агентству EFE.

Політик вважає, що Україна має продовжити боротися з російськими окупантами самотужки, а Захід та інші союзники допомагатимуть країні іншими військовими ресурсами, але точно не живою силою.

"Ні за якого сценарію не планується ні з боку уряду Іспанії, ні з боку ЄС, ні з боку НАТО наявність солдат ні іспанських, ні європейських, ні (з країн-членів) НАТО в Україні, і це має бути зрозумілим", — каже Хосе Мануель Альбарес.

Далі він висловився щодо озброєнь, які поставляються українським захисникам на полі бою. Глава МЗС Іспанії вважає, що всі види зброї є оборонними, щоб зберегти цілісність і суверенітет України, демократію, а також захистити мільйони беззахисних мирних жителів.

Іспанія продовжує підтримувати Україну не лише на словах, а й ділом. У четвер, 23 лютого, до Києва прибув прем'єр-міністр Педро Санчес, який пообіцяв до переможного кінця допомагати країні боротися з російською агресією. У столиці він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що 22 лютого іспанські ЗМІ повідомили, що країна готує першу партію танків. 6 Leopard відправлять ЗСУ вже до початку квітня, а зараз вони перебувають на стадії ремонту.

Як уже писав Фокус 1 лютого, на зберіганні в Іспанії знаходиться 53 танки, проте вони перебувають у різному технічному стані. Орієнтовно ремонт одного Leopard коштує іспанцям 500 тисяч євро.