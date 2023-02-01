Іспанія у першій партії зможе передати Україні до 6 танків Leopard 2A4, – El Pais

На зберіганні знаходиться 53 танки, які перебувають у різному технічному стані. Тому Україні не зможуть їх одразу передавати у великій кількості, зазначають журналісти.

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Іспанський уряд розглядає питання постачання танків Leopard 2A4 у кількості від 4 до 6 машин. Про це повідомляє газета El Pais.

На зберіганні в Іспанії знаходиться 53 танки, які можуть передати у ЗСУ. Однак точна кількість "Леопардів" залежить від їхнього технічного стану. Тому в межах першого постачання Україні дадуть від 4 до 6 танків — це також залежить від їхнього стану.

Нині уряд веде переговори із промисловістю для відновлення танків. Орієнтовна вартість відновлення однієї машини складає 500 тисяч євро. Leopard 2A4 ремонтуватимуть паралельно з процесом навчання українських екіпажів.

У виданні стверджують, що навчання бійців ЗСУ триватиме 2,5 місяці. Воно проходитиме в Іспанії. Для освоєння танків використовуватимуть і спеціальні симулятори типу Steel Beast. Українські танкісти прибудуть до району Сарагоси до Національного навчального центру Сан-Грегоріо.

[ + – ] Тренажер Steel Beast

Навчальний центр має не лише тренажери для навчання, а й кілька танків Leopard 2A4. До того ж поруч знаходиться полігон площею понад 30 тисяч гектарів. На першому етапі очікується, що навчання пройдуть 10 екіпажів та персонал для обслуговування танків. Міноборони Іспанії не виключає постачання запчастин для "Леопардів" в Україну. Однак боєприпаси — складніше питання, оскільки в Іспанії їх не виготовляють. Якщо постачання й будуть, то із запасів армії.

Нагадаємо, 25 січня до Міноборони Іспанії заявили, що відправлять танки в Україну після ремонту.

31 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає 120-140 танків у першій хвилі поставок із Заходу.