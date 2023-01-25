Тиждень на доставку: Іспанія погодилася передати Україні танки Leopard 2
53 танки зберігаються на іспанській базі і потребують ремонту, на який потрібно близько двох місяців. У Міноборони країни готові забезпечити навчання українських солдатів та допомогу в обслуговуванні машин.
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила готовність держави надіслати Україні танки німецького виробництва Leopard 2A4 після ремонту. Слова пролунали на тлі рішення Німеччини дозволити реекспорт танків Україні країнами-союзниками. Про це у середу, 25 січня, пише агентство EFE.
"Іспанія готова в межах цієї координації працювати з нашими союзниками, щоб зробити все необхідне, включаючи відправку "Леопардів", навчання використанню цих "Леопардів", а також допомогу в їхньому обслуговуванні", — цитують Роблес журналісти.
У свою чергу, агентство Reuters з посиланням на дослідника безпеки та оборони Фелікса Артеаги з аналітичного центру Elcano повідомило, що Іспанія володіє 108 танками Leopard 2A4 — близько половина з них знаходиться в північноафриканських країнах, ще 53 зберігаються на військовій базі в Сарагосі і потребують ремонту.
За даними джерела агентства, Іспанія вже оцінила потреби в ремонті, а Німеччина та Україна вже погодилися з вартістю таких робіт, які будуть виплачені зі спеціального фонду, та оцінили, що "Леопарди" можуть бути введені в експлуатацію протягом двох місяців. Деякі танки перебувають у гіршому стані, ніж інші, оскільки їх використовували на запчастини, додав співрозмовник журналістів.
Також джерело повідомило, що після ремонту танки перевозитимуться сушею через Європу на бортових вантажівках, доставка в Україну займе близько тижня.
Нагадаємо, 25 січня канцлер Німеччина Олаф Шольц розблокував передачу танків Leopard 2 Україні, а також анонсував постачання 14 таких машин. Танки Leopard 2A6 надійдуть Києву із запасів Збройних сил Німеччини, а також Берлін надасть союзникам дозвіл на постачання своїх Leopard 2 в Україну.
За даними ABC News, вже 12 країн висловили готовність передати танки Leopard у кількості близько 100 одиниць.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина поставить перші бойові танки Leopard до України приблизно за три місяці.