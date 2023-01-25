Неделя на доставку: Испания согласилась передать Украине танки Leopard 2

53 танка хранятся на испанской базе и нуждаются в ремонте, на который потребуется около двух месяцев. В Минобороны страны готовы обеспечить обучение украинских солдат и помощь в обслуживании машин.

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила готовность государства отправить Украине танки немецкого производства Leopard 2A4 после ремонта. Слова прозвучали на фоне решения Германии разрешить реэкспорт танков Украине странами-союзниками. Об этом в среду, 25 января, пишет агентство EFE.

"Испания готова в рамках этой координации работать с нашими союзниками, чтобы сделать все необходимое, включая отправку "Леопардов", обучение использованию этих "Леопардов", а также помощь в их обслуживании", — цитируют Роблес журналисты.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на исследователя безопасности и обороны Феликса Артеаги из аналитического центра Elcano сообщило, что Испания владеет 108 танками Leopard 2A4 — около половины из них находятся в североафриканских странах, еще 53 хранятся на военной базе в Сарагосе и нуждаются в ремонте.

По данным источника агентства, Испания уже оценила потребности в ремонте, а Германия и Украина уже согласились со стоимостью таких работ, которые будет выплачена из специального фонда, и оценили, что "Леопарды" могут быть введены в эксплуатацию в течение двух месяцев. Некоторые из танков находятся в худшем состоянии, чем другие, так как их использовали на запчасти, добавил собеседник журналистов.

Также источник сообщил, что после ремонта танки будут перевозиться по суше через Европу на бортовых грузовиках, доставка в Украину займет около недели.

Напомним, 25 января канцлер германии Олаф Шольц разблокировал передачу танков Leopard 2 Украине, а также анонсировал поставку 14 таких машин. Танки Leopard 2A6 поступят Киеву из запасов Вооруженных сил Германии, также Берлин предоставит союзникам разрешение на поставку своих Leopard 2 в Украину.

По данным ABC News, уже 12 стран выразили готовность передать танки Leopard в количестве около 100 единиц.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит первые боевые танки Leopard в Украину примерно через три месяца.