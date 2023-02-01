Испания в первой партии сможет передать Украине до 6 танков Leopard 2A4, – El Pais

На хранении находится 53 танка, которые находятся в разном техническом состоянии. Поэтому Украине не смогут их сразу передавать в больших количествах, отмечают журналисты.

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Испанское правительство рассматривает вопрос поставок танков Leopard 2A4 в количестве от 4 до 6 машин. Об этом сообщает газета El Pais.

На хранении в Испании находится 53 танка, которые могут передать в ВСУ. Однако точное количество "Леопардов" зависит от их технического состояния. Поэтому в рамках первой поставки Украине дадут от 4 до 6 танков — это тоже зависит от их состояния.

Ныне правительство ведет переговоры с промышленностью для восстановления танков. Ориентировочная стоимость восстановления одной машины составляет 500 тысяч евро. Leopard 2A4 будут ремонтировать параллельно с процессом обучения украинских экипажей.

В издании утверждают, что обучение бойцов ВСУ займет 2,5 месяца. Оно будет проходить в Испании. Для освоения танков будут использовать и специальные симуляторы по типу Steel Beast. Украинские танкисты прибудут в район Сарагосы в Национальный учебный центр Сан-Грегорио.

[ + – ] Тренажер Steel Beast

Учебный центр имеет не только тренажеры для обучения, но и несколько танков Leopard 2A4. Вдобавок рядом находится полигон площадью более 30 тысяч гектаров. На первом этапе ожидается, что обучение пройдут 10 экипажей и обслуживающий персонал танков. Минобороны Испании не исключает поставок запчастей для "Леопардов" в Украину. Однако боеприпасы — более сложный вопрос, поскольку в Испании их не изготавливают. Если поставки и будут, то из запасов армии.

Напомним, 25 января в Минобороны Испании заявили, что отправят танки в Украину после ремонта.

31 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120-140 танков в первой волне поставок из Запада.