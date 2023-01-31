Украина в первой "волне" поставок западных танков получит 120-140 машин, – Кулеба

По словам главы МИД, в "танковую коалицию" входит 12 государств, однако не всех из них сейчас можно называть. В некоторых решение о передаче танков проходит внутренние процедуры одобрения.

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Министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба заявил, что коалиция из 12 стран передадут Украине 120-140 танков. Об этом он сообщил на брифинге МИД 31 января.

Украинская армия получит немецкие Leopard 2, британские Challenger 2, американские M1 Abrams. Также Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на получение французских Leclerc. Всего 12 стран являются частью "танковой коалиции". Не все из них можно называть, так как некоторым странам нужно еще пройти внутренние процедуры для одобрения передачи машин.

"Могу лишь отметить, что в первой волне вкладов вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 современных танков западных моделей", — заявил Кулеба.

Также он добавил, что Украина прикладывает усилия, чтобы расширить танковую коалицию, и чтобы уже заявленные участники нарастили поставки.

Напомним, в МИД РФ заявили, что после поставок Украине западных танков переговоры бессмысленны. Дипломат Рябков заявил, что страны, которые поддерживают Киев, карикатурны "в своем невежестве".

В CNN отмечали, что ВСУ будут полагаться на советские танки пока не прибудут западные танки. По словам бойца 28-й бригады основной проблемой с ними являются не запчасти, а 125-мм боеприпасы. Они заканчиваются и не производятся в Украине.